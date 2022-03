Kline izvrsten na treningu smuka v Kvitfjellu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boštjan Kline je s tretjim mestom na prvem treningu nakazal, da bi bil Kvitfjell še drugič v njegovi karieri lahko srečen kraj. Na prvem uradnem treningu je na tretjem mestu za 32 stotink sekunde zaostal zgolj za danes najhitrejšim Američanom Ryanom Cochran-Sieglom in 12 stotink za Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem na drugem mestu.

Na prizorišču, kjer je leta 2017 Boštjan Kline osvojil svojo edino zmago v svetovnem pokalu, se 30-letnik očitno znova odlično počuti.

Preostali trije Slovenci na Norveškem so bili uvodni dan malce zadržani. Nejc Naraločnik je dosegel 49., Miha Hrobat 51. in Martin Čater 55. čas treninga. Njihovi zaostanki so znašali več kot tri sekunde.

V petek, 4 marca, bodo skušali na progi Olympiabakken izpeljati odpadli smuk iz Lake Louisa, naslednji dan še en smuk, ki je bil že na prvotnem sporedu, ter v nedeljo še superveleslalom.

To bodo prve preizkušnje za alpske smučarje v hitrih disciplinah po zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem, na katerih je Švicar Beat Feuz svojo kariero okronal s smukaškim zlatom, Avstrijec Matthias Mayer pa je slavil na olimpijskem superveleslalomu.

Na vrhu seštevkov, smukaškega in superveleslalomskega v tej zimi, je po osmih smukih in petih superveleslalomih Norvežan Kilde.

Feuz si je na treningu četrti čas (+0,61) razdelil z rojakom Nilsom Hintermannom. Mayer je bil osmi (+0,85). V četrtek bo na sporedu še en preizkus smukaške proge.

