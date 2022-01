Italijan presenetil, gneča na vrhu, v finalu tudi Kranjec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kitzbühelu v Avstriji, kjer močno sneži, je danes dan za slalomiste. Po prvi vožnji je v vodstvu Italijan Alex Vintatzer, ki ima osem stotink prednosti pred drugim Francozom Clemetnom Noelom in devet pred Norvežanom Sebastianom Foss-Solevaagom. V finalu bo kot edini Slovenec nastopil Žan Kranjec, ki je 29. (+1,95), Tijan Marovt pa je bil 42. (+3,18). Druga vožnja se bo začela ob 13.45.

Vrstni red po prvi vožnji: 1. Alex Vinatzer (Ita) 50,59

2. Clement Noel (Fra) +0,08

3. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +0,09

4. Giuliano Razzoli (Ita) +0,73

5. Marc Rochat (Švi) +0,77

6. Dave Ryding (VBr) +0,81

7. Alexis Pinturault (Fra) +0,91

8. Tommaso Sala (Ita) +0,93

9. Lucas Braathen (Nor) +0,98

10. Stefano Gross (Ita) +1,08

...

29. Žan Kranjec (Slo) +1,95

42. Tijan Marovt (Slo) +3,18

V Kitzbühelu, kjer so se organizatorji odločili, da zaradi slabe vremenske napovedi namesto predvidenega smuka že danes izpeljejo slalom, se je v močnem sneženju v prvi vožnji najbolje znašel Italijan Alex Vinatzer, ki se je na progo podal s številko 12. Le osem stotink za njim zaostaja Francoz Clement Noel, tretji pa je Norvežan Sebastian Foss-Solevaag, ki zaostaja še stotinko več, tako da se v finalni vožnji obeta hud boj za zmago. Četrti italijanski veteran Giuliano Razzoli zaostaja že 73 stotink.

Drugo priložnost bo v finalu imel tudi Žan Kranjec, ki je nastopil s številko 34. V cilj je prišel kot 24. z zaostankom 1,95 sekunde, do konca prve vožnje pa ga je prehitelo še pet smučarjev. Izven finala je obstal Tijan Marovt, ki je v Kitzbühel na svojo krstno tekmo svetovnega pokala prišel neposredno z evropskega pokala v francoskem Vaujanyju, kjer je na dveh slalomih zasedel 15. in odlično peto mesto. S štartno številko 60 je današnjo tekmo končal na 42. mestu (+3,18) med 45 uvrščenimi smučarji. V zahtevnih razmerah je vožnjo predčasno končalo 23 smučarjev.

Na domačem slalomu sicer ni nastopil osmi najboljši slalomist te sezone Manuel Feller, ki je bil pozitiven na novi koronavirus.

Prvi slalom sezone, ki je potekal 12. decembra lani v Val d'Iseru v Franciji, je dobil domačin Noël, drugega v Madonni di Campiglio 22. decembra Norvežan Foss-Solevag, predzadnjega v Adelbodnu v Švici (9. januarja) Avstrijec Johannes Strolz in zadnjega v Wengnu (16. januarja) Norvežan Lucas Braathen. V slalomskem seštevku svetovnega pokala vodi Foss-Solvevag (180 točk), pred Švicarjem Danielom Yulejem (162) in rojakom Braathnom (155). Edini Slovenec s slalomskimi točkami (13) v tej zimi je Kranjec na 42. mestu. Štefan Hadalin se je pred dnevi odločil, da zaradi osebnih razlogov do konca sezone ne bo več nastopal.

Preberite še: