Nenavadna zgodba: olimpijska prvakinja se je v korist tekmici odpovedala zlatu

Dvakratna olimpijska prvakinja v alpski kombinaciji in ena najboljših slalomistk letošnje sezone Michelle Gisin se je na slalomski preizkušnji državnega prvenstva odločila, da zmago prepusti mlajši kolegici. Po visoki prednosti pri merjenju vmesnega časa in vodstvu po prvi vožnji je nekaj vrat pred ciljem namenoma upočasnila in zdrsnila po lestvici.