Kakšna je videti prihodnost Lindsey Vonn?

Lindsey Vonn pri svojih 40 letih in umetnim kolenom prav daleč v prihodnost ne pogleduje. Priznala je, da bi bil že zelo velik uspeh, če bi lahko tekmovala na prihodnjih zimskih olimpijskih igrah. Ženske tekme bodo v Cortini d’Ampezzo, kjer so ene njenih najljubših prog in kjer je dosegla vrsto uspehov. Pravzaprav bi bil to idealen kraj za konec njene kariere.

Lindsey Vonn je že takoj navdušila. Foto: Reuters

Vrnila se je v velikem slogu

"Nikoli ne bi tega izpustila. To bi bil najboljši način za konec, za vselej," je v intervjuju za The Associated Press povedala Lindsey, ki pa si še pred tem želi zavihteti na stopničke tekem svetovnega pokala. In za zdaj je na zelo dobri poti. Na svoji prvi tekmi po petletnem premoru je bila v St. Moritzu 14., nato pa se je na zadnjih dveh tekmah v St. Antonu uvrstila na šesto in četrto mesto.

Zadnji padec ni pustil hujših posledic. Foto: Guliverimage

Ne želi gledati predaleč v prihodnost

Toda v četrtek je marsikomu zastal dih, ko je v Vonn v Cortini padla na treningu smuka, a se je k sreči izognila hujšim poškodbam.

"Ne vem, ali je to mogoče. Za razliko od danes (četrtek, op. p.) moram ostati na nogah. Nadaljevati moram, in če mi bo uspelo, bi bil to odličen način, kako končati kariero, pravzaprav drugo poglavje moje kariere. Ampak res se trudim, da ne razmišljam toliko v prihodnost. Moram se osredotočiti, kaj je na sporedu danes in jutri ter graditi na tem, da se vse izide. Vsekakor pa razmišljam o tem in upam, da mi bo uspelo priti do tja," je dodala Vonn o morebitnem nastopu na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini.

Lepe spomini na Cortino

Sicer je Lindsey Vonn v Cortini na tekmah svetovnega pokala zbrala 12 zmag – šest jih je zbrala v smuku in šest v superveleslalomu. Ob tem je priznala, da ima na to prizorišče lepe spomine, saj je tukaj leta 2004 dosegla prve stopničke v svetovnem pokalu in na podlagi tega rezultata je lahko začela graditi svojo vrhunsko kariero.

