"Lindsey Vonn se moram opravičiti"

Lindsey Vonn se je po dolgi odsotnosti že v prvem poskusu vrnila med najboljše tekmovalke svetovnega pokala in v St. Antonu skoraj pristala na stopničkah tako v smuku kot superveleslalomu. Tega pred njeno vrnitvijo ni pričakoval nihče, prav nasprotno, ogromno je bilo tistih, ki so Američanko napadli s kritikami, med njimi je bil tudi legendarni Bernhard Russi, ki je zdaj priznal svojo napako.

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn se je na najboljši možen in nepričakovan način vrnila na tekme svetovnega pokala. Dobrih pet let po upokojitvi se je 40-letna povratnica z umetnim kolenskim sklepom takoj vrnila med najboljše na svetu. Po 14. mestu v superveleslalomu v St. Moritzu je bila v superveleslalomu in smuku v St. Antonu na šestem in četrtem mestu ter je le za las zaostala za stopničkami.

Vonn je s ​​svojimi predstavami odgovorila številnim kritikom, ki 82-kratni zmagovalki svetovnega pokala po napovedi vrnitve niso pripisovali nobenih možnosti za dobre rezultate. "Nima prav nobene možnosti. In drugič, to je izjemno nevarno, ker je tako smučala, ko je bila še na vrhuncu svoje moči. Kako naj bi to delovalo danes? Upam, da si premisli," je bil takrat jasen legendarni švicarski smučar Bernhard Russi, ki je leta 1972 postal olimpijski prvak v smuku, štiri leta kasneje pa podprvak.

Bernhard Russi Foto: AP / Guliverimage

Zdaj je 76-letnik javno spremenil svoje mnenje. "Resnično se moram opravičiti Lindsey. Nisem pričakoval, da se bo vrnila na takšen način in da bo tako vrhunska," je priznal za Blick, v pogovoru pa ni skrival navdušenja. "Odpeljala je tehnično popolne dirke. Niti majhnega nihanja nisem videl. To je res izjemena raven smučanja. Hkrati pa moram dodati, da sem verjetno tudi mislil, da so aktivne tekmovalke močnejše, kot so v resnici," je še dodal Russi.

Foto: Reuters

Navdušena je bila po svojih predstavah tudi Vonn, ki pa je prepričana, da je lahko še hitrejša. "To je zame res velik dan, ob občinstvu in vzdušju je bilo vse skupaj zelo čustveno. Vem, da nimam česa izgubiti, v svoji karieri sem storila že vse, kar sem si želela, zdaj imam samo priložnost, da se spet zabavam. To me osvobaja. Res mi je žal, da danes ni bilo dovolj za stopničke, bilo je tako blizu, a še vedno sem zadovoljna. Zaupam vase in vem, da je vsaka tekma naslednji korak," samozavesti ne skriva 40-letna smučarka.

"Vem, da so bili ob moji vrnitvi prisotni tudi negativni komentarji, a mi dajejo moji navijači res ogromno energije in moči, njihova podpora je vse. Ne vem, zakaj bi bilo pri 40 letih konec življenja, še vedno lahko dosežeš, kar hočeš, če za to trdo delaš. Življenje je res kratko, zato je treba uživati v vsakem trenutku," je še dodala Vonn in že konec tedna odgovorila na kritike, ki jih je bila deležna v zadnjih mesecih.

Specialistke za hitre discipline novi preizkušnji čakata že ta konec tedna, ko bosta v Cortini D'Ampezzo na sporedu smuk in superveleslalom.

