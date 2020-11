Jakov Fak: Želim si podoživeti občutke z odra za zmagovalce

Jakov Fak: "Upam, da bodo rezultati boljši, kot so bili v lanskem letu. Bilo je sicer nekaj zelo lepih rezultatov, a vseeno so manjkale stopničke."

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je v pripravah na sezono 2020/21 vnesel nekaj sprememb. Držal se je bolj sam zase, preživel veliko več časa z družino, zaradi česar začetek svetovnega pokala pričakuje spočit in sproščen, nam je potrdil pred ponedeljkovim odhodom na sever Evrope.

Lani nekaj lepih rezultatov, manjkale pa so stopničke

"Odločil sem se za nekatere spremembe pri treningu. Menim, da bi mi delni pristop, ki ga ima Klemen v zadnjih nekaj sezonah, lahko koristil. Začutil sem potrebo, da bi malo manj časa preživel na pripravah in bi se več časa ubadal sam s sabo in s svojimi šibkimi točkami na treningu. Veliko dela sem opravil sam in se poskušal učiti na napakah," je na spletni novinarski konferenci povedal 33-leni tekmovalec iz Mrkopalja.

Zmagovalec šestih tekem svetovnega pokala in dvakratni svetovni prvak se je lani nekajkrat približal odru za zmagovalce, nanj pa ni stopil, zato v novo sezono vstopa odločen, da to še nadgradi. "Upam, da bodo rezultati boljši, kot so bili v lanskem letu. Bilo je sicer nekaj zelo lepih rezultatov, a vseeno so manjkale stopničke. Najbolj boli, ko si na svetovnem prvenstvu zelo blizu, pa ne uspe. A lanska sezona je vseeno imela veliko spodbudnih točk," pravi.

Medalja s štafeto na SP na Pokljuki bi bila "nekaj posebnega"

"Želim si, da bi imel letos srečo in bi sezono preživel brez okužbe in brez zdravstvenih težav na sploh." Foto: Grega Valančič/Sportida Računa tudi na napredek reprezentančnih kolegov, s katerimi bi lahko nato visoko posegel tudi na tekmah štafet: "Najbolj sem vesel, da tudi kot ekipa lahko posegamo zelo visoko. Kar naenkrat se odpira neka druga perspektiva, priložnost, da dober rezultat dosežeš tudi s štafeto, ne le kot posameznik. Naravnost veselim se, da je svetovno prvenstvo doma. Želel bi si, če nam je vsem uspelo delno narediti korak naprej od lani, da bi lahko mogoče letos prišli tudi do priložnosti osvojiti kolajno na štafetni tekmi na svetovnem prvenstvu, kar bi bilo res nekaj posebnega."

Skupinskih priprav se letos praviloma ni udeleževal, izjema je bila zadnja na ledeniku Dachstein v Avstriji, ker je potreboval nekaj stika s snegom, sicer je sam vestno izpolnjeval program trenerja Uroša Velepca. "Opravil sem skoraj vse treninge, le v maju je bilo malce izpada. Uresničil sem načrt, ta pa je bil kar obsežen, s precej intenzivnimi enotami. Trenutno se počutim v redu, tečem hitreje, upam, da bo tako tudi v sorazmerju s konkurenco na svetovni ravni."

Optimističen, lačen, željan

Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvu, v tej zimi še toliko bolj, saj največje biatlonsko tekmovanje leta gosti Pokljuka (od 9. do 21. februarja 2021). Fak si želi na Rudno polje priti z dobro rezultatsko popotnico. "Dobrih rezultatov si želim že v začetku sezone, saj bi bila to tudi dobra popotnica za svetovno prvenstvo, je pa res, da so pri meni kar velika nihanja. Dober primer tega so olimpijske igre, kjer sem prišel od popolne katastrofe do kolajne," nam je pojasnil dobitnik srebrnega odličja v Pjongčangu 2018 in dodal: "Sem optimističen, sem lačen, želim si podoživeti občutke, ki jih doživiš na odru za zmagovalce. Te so moji cilji in to bodo iz dneva v dan. Spet si želim priti na najvišja mesta, ampak to ni vedno odvisno samo od mene."

V obdobju pandemije zdrav kot že dolgo ne

Če je bil v zadnjih letih prav Fak tisti, ki so ga najbolj pestile zdravstvene težave in je bil najbolj dovzeten za sezonska obolenja, so jo tokrat z novim koronavirusom slabše odnesli drugi. Bolezen covid-19 je napadla Velepca, Alexa Cisarja, Roka Tršana in Miho Dovžana, Fak in Klemen Bauer pa sta se mu izognila. Se je Fak zaradi ukrepov proti širjenju bolezni covid-19, ko smo vsi pozorni na ustrezno razdaljo, nosimo maske in si razkužujemo ter umivamo roke, izognil tudi bolj običajnim sezonskim virusom? Je koronakriza prinesla tudi nekaj dobrega?

"Trenutno se mi zdi, da jaz zaradi tega novega načina življenja ne živim prav zelo drugače. Malo mi je hudo zaradi otrok, ki nimajo družbe, ne hodijo v šolo in vrtec, kar zadeva mene, pa je v redu. Za zdaj sem se izognil virusu, je pa seveda velika negotovost pri vseh potovanjih. Želim si, da bi imel letos srečo in bi sezono preživel brez okužbe in brez zdravstvenih težav na sploh. Mislim, da je bilo tega pri meni v preteklosti veliko, sploh glede na to, da je že vsej slovenski javnosti jasno, da sem nekakšen magnet za okužbe, zato resnično upam, da mi bo uspelo sezono preživeti zdrav," pravi.

Med cilji tudi medalja na SP na Pokljuki Slovenska reprezentanca ima v moški konkurenci svetovnega pokala kvoto štirih tekmovalcev, ob Faku pa so na Finsko odpotovali še Klemen Bauer, Rok Tršan, Miha Dovžan in Alex Cisar. Od tekmovalcev se pričakuje veliko, rezultatske cilje vodstva izbrane vrste pa je razkril vodja panoge biatlon Janez Ožbolt: "Zastavili smo si kar visoke cilje, med drugim je to tudi medalja na domačem svetovnem prvenstvu na Pokljuki. V moški konkurenci si tam želimo vsaj dva tekmovalca med prvih 15, med dekleti pa eno med prvih 25. Želimo, da je vsaj ena štafeta uvrščena do osmega mesta. V svetovnem pokalu so cilji uvrstitev na stopničke ter trikrat uvrstitev do 10. mesta v moški konkurenci. Merimo tudi na visoko uvrstitev v pokalu narodov. Pri moških merimo na 10. mesto, kar bi nam dalo kvoto petih tekmovalcev v naslednji sezoni. Bo pa ta sezona zares velik, velik izziv zaradi virusa. Srčno upam, da nam bo uspelo vse premagati in da se spet izkažejo tisti najboljši tekmovalci."

Bauer nima več izgovorov

Klemen Bauer: Žal se ne bom mogel več izgovarjati, da nimam izkušenj, saj grem v 15. sezono svetovnega pokala. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Fak je prejšnjo sezono svetovnega pokala končal na 14. mestu v skupnem seštevku, naš drugi najboljši je bil Klemen Bauer na 51. mestu, le šest mest slabše je končal Rok Tršan, točke pa je osvajal le še Miha Dovžan. Bauer tako že čuti pritisk domače konkurence. "Žal se ne bom mogel več izgovarjati, da nimam izkušenj, saj grem v 15. sezono svetovnega pokala," se je pošalil izkušeni Ihanec, ki bo 9. januarja praznoval 35. rojstni dan.

"Po eni strani vse postaja že zelo rutinirano, po drugi pa se sezone veselim, kot bi bila moja prva. Temu primerni so tudi motivacija in razmeroma visoko postavljeni cilji. Skozi vse pripravljalno obdobje sem imel v mislih, da želim poseči po vidnih uvrstitvah, biti konstanten in postaviti piko na i z nastopi na svetovnem prvenstvu na domači Pokljuki," je razlagal Bauer, ki si tudi sam na Finskem želi dobrega štarta v sezono, ki bi mu dal samozavest za nadaljevanje: "Menim, da je pomembno uspešno začeti sezono s spodbudnimi rezultati. Sam bi bil zadovoljen z mesti od 15. ali 20. Potem je v nadaljevanju lažje, dobiš neko potrditev, veš, da si delal dobro, da si bil na pravi poti, in lažje nadaljuješ na vseh tekmah do svetovnega prvenstva. Svetovno prvenstvo na Pokljuki bo verjetno zgodba zase."

Tršan meri na prvo dvajseterico

Po precej negotovem vstopu v biatlon in težavah s poškodbo ter izpuščeni sezoni 2018/19 se v prihajajočo zimo z novim optimizmom in energijo podaja tudi 28-letni tekmovalec iz Medvod Rok Tršan. Lani se je že redno uvrščal med dobitnike točk, bil pa je tudi nepogrešljiv član štafete. Program priprav je kljub okužbi z novim koronavirusom opravil v celoti: "Razen težav v zadnjem tednu je bilo vse v redu. Sem zadovoljen in bi rad nadgradil rezultate iz prejšnje sezone. Vrhunec pripravljenosti bi rad doživel na Pokljuki, kjer si želim doseči najboljši rezultat v sezoni. Letos je cilj prva dvajseterica, mislim, da je to povsem realno, če sem si za cilj zastavil korak naprej v primerjavi z lansko sezono."

Dovžan upa, da ne bo razočaral

Miha Dovžan priložnost vidi v štafeti: "Upam, da bom v štafetah znova pokazal to, kar sem v preteklosti, sploh s svojim hitrim streljanjem. Upam, da ne bom razočaral. Sicer pa bi si želel večje konstantnosti na vseh tekmah. Če bi se mi večkrat uspelo uvrstiti med dobitnike točk, bi bil zelo zadovoljen. Mislim, da je prednost to, da živim zelo blizu Pokljuke, kjer preživim veliko časa. Poleti in pozimi ni enako, a to jemljem kot prednost, ne nalagam si dodatnega bremena."

Foto: Prezlc Photography

Cisar bo prežal na priložnosti

Na priložnost v članski konkurenci bo prežal še mladinski svetovni prvak Alex Cisar. "Letos sem imel privilegij, da sem se lahko priključil reprezentanci A. To je zame pomenilo izziv oziroma stopničko višje, kar zadeva način, intenzivnost in količine treninga ter tudi bolj profesionalni pristop k športu. To jemljem kot dodatno motivacijo in kot veliko priložnost, da se od starejših fantov učim in da tudi na treningih poskušam biti v stiku z njimi in hkrati napredovati v svojem teku in streljanju. Moj glavni cilj je, da nastopim na čim več tekmah med svetovno elito. Od tega je odvisnega veliko. Predvsem moja pripravljenost, ki je še rahla neznanka. A ne dvomim o tem, da smo poleti veliko in kakovostno trenirali. Sčasoma bi se to moralo poznati. Želim zbirati izkušnje, ki mi bodo prišle prav v poznejših letih. Pri rezultatih si zelo želim, da bi štartal tudi na kakšni zasledovalni tekmi, kar pomeni uvrstitev med najboljših 60 v šprintu," nam je pričakovanja razkril 20-letnik iz Britofa pri Kranju.

Sezona se začenja v Kontiolahtiju na Finskem, prva tekma bo moška posamična tekma na 20 kilometrov v soboto, 28. novembra.

