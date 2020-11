Svetovni pokal v Oberhofu brez gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tradicionalni nemški postaji svetovnega pokala v biatlonu v Oberhofu zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo navijačev, so danes sporočili organizatorji tekmovanja. Na tem prizorišču bo med 4. in 17. januarjem prihodnje leto v dvojnem sporedu organiziranih 12 tekem.

Odločitev so organizatorji sprejeli v dogovoru z lokalnimi oblastmi ter zdravstveno stroko, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Doslej je bilo za peto in šesto postajo svetovnega pokala prodanih že 17.000 vstopnic, denar pa bodo kupcem vrnili.

V letošnji sezoni bo med 9. in 21. februarjem na slovenskih tleh na sporedu svetovno prvenstvo na Pokljuki, prvič pa se bodo najboljši biatlonci in biatlonke v dvojnem sporedu pomerili v finskem Kontiolahtiju med 27. novembrom in 6. decembrom.

Preberite še: