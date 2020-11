Večji del reprezentance "pobožal" koronavirus, Fak in Bauer sta mu ubežala

Slovenska biatlonska reprezentanca že odšteva dneve do začetka tekmovalne sezone 2020/21, v ponedeljek se odpravlja na prizorišče prvih tekem svetovnega pokala na Finsko, del moške vrste pa je na lastni koži okusil tudi novi koronavirus. Na pripravah v Ramsauu so se okužili tekmovalci Alex Cisar, Rok Tršan in Miha Dovžan ter trener Uroš Velepec in fizioterapevtka Ula Hafner, medtem ko sta se Klemen Bauer in Jakov Fak, ki sta ta del skupnih priprav izpustila, okužbi izognila.

"Večji del reprezentance je, ne bom rekel udaril, ampak pobožal koronavirus. Pet od šestih, ki smo bili na pripravah v Ramsauu, je zbolelo. Rok in Miha sta imela le manjše težave, pri Alexu pa je bilo okrevanje malce težje," je bližnjemu srečanju z virusom, ki je zaznamoval leto 2020, in bo, kot kaže, močno krojil tudi prihajajoče leto 2021, povedal Velepec. Še najhuje se je počutila fizioterapevtka Hafnerjeva, ki je koronavirus prebolevala "kakšen teden", sam pa jo je odnesel dobro. "Če je Zlatan Ibrahimović potreboval dva dni, da je premagal koronavirus, zase lahko rečem, da sem ga v enem," se je pošalil.

Fak in Bauer "ušla" koronavirusu

Ob informaciji o vdoru koronavirusa v slovensko izbrano vrsto nas je seveda zaskrbelo predvsem za Jakova Faka, ki je bil v preteklih sezonah tisti, ki so mu virusi povzročali največ preglavic, a Fak in Klemen Bauer sta se tokrat srečno izmaknila nevarnosti. Prva slovenska biatlonska aduta v prihajajoči zimi sta namreč trenirala po svojih programih in izpuščala dele skupnih priprav. Za Faka je bila to nenavadno srečna okoliščina. V času, ko ljudje veliko bolj pazijo, da ne širijo novega koronavirusa, se je ustavilo tudi širjenje bolj običajnih patogenov.

"Vsej slovenski javnosti je jasno, da sem nekakšen magnet za okužbe"

"Jaz prav drugače ne živim, malo mi je hudo zaradi otrok, ki ne smejo v šolo in se ne družijo, zame pa je kar v redu. Vzorno sem se izognil vsem nevarnostim, je pa seveda velika negotovost glede vseh potovanj, že zdaj, ko gremo na Finsko. Resnično si želim, da bi imel letos srečo in bi se izognil okužbi ter sezono končal brez težav. Mislim, da je bilo tega v preteklosti veliko, vsej slovenski javnosti je jasno, da sem nekakšen magnet za okužbe, zato si resnično močno želim, da bi imel letos srečo na tem področju," je povedal Fak.

Alex Cisar in Uroš Velepec sta že prebolela covid-19. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nesrečna trojica deset dni brez treninga

Bolj kot kakšni zdravstveni zapleti je bila težava v tem, da so morali okuženi deset dni mirovati, pravi Velepec: "Ujeti smo bili doma, deset dni v hiši, praktično brez izhoda, in to v občutljivem obdobju pred sezono. Trije fantje so sedeli doma, ko bi morali trenirati, in le gledali, kako njihovi tekmeci tečejo na snegu. Zdržati so morali, zdaj pa z Alexom, Rokom in Miho tipamo, kje točno so s pripravljenostjo. Po daljši odsotnosti s smuči se je treba vrniti v ritem v teh zadnjih dnevih pred odhodom na Finsko, zato tukaj v Obertilliachu lovimo, poskušali bomo čim več odteči in narediti čim več intenzivnih treningov, da tudi sami začutijo, kje so. Jakov in Klemen k sreči na teh pripravah v Ramsauu nista bila prisotna, sta zdrava in upam, da tako ostane do konca sezone."

Skok v neznano

Je pa seveda velika neznanka, kako bo vse skupaj videti, svetovni pokal bo zaradi pandemije nekoliko drugačen, že uvod bo specifičen, z dvema kompletoma tekem v Kontiolahtiju na Finskem, pa z nadaljevanjem v Hochfilznu v Avstriji, prav tako z dvema kompletoma tekem … "Morda pa je dobro, da se vsaj nam, ki smo bili okuženi, vsaj za teh nekaj mesecev, če prav razumem, obeta imunost. Vseeno pa bomo seveda morali paziti tudi na druge člane ekipe," je še povedal trener moške vrste in dodal: "Nenavadno je letos, jaz po navadi približno vem, kje smo, kako smo pripravljeni, tokrat pa bo začetek sezone tudi zame nekakšen skok v neznano."

Andreja Mali od svojih varovank vsako leto pričakuje več. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dekleta napredovala na vseh področjih

Primerjave s konkurenco tokrat nimajo, reprezentance se držijo zase, tekmovalci in tekmovalke se lahko zanašajo le na svoje občutke, ki pa so dobri. Tudi v ženski reprezentanci so Lea Einfalt – lani naša edina s točkami v svetovnem pokalu, pa Polona Klemenčič, Nika Vindišar in Nina Zadravec pripravljene, da naredijo korak naprej. "Dekleta so vsako leto starejša, še vedno pa je to mlada ekipa, ki si nabira izkušnje. Vseeno imamo višje cilje kot lani, vsaka od štirih deklet, ki odhajajo na svetovni pokal, je sposobna uvrstitve med dobitnice točk," pravi njihova trenerka Andreja Mali, zadovoljna z zavzetostjo svojih varovank na pripravah: "Mislim, da smo naredili dobro delo na pripravah, nobenih izgub ni bilo zaradi koronavirusa, lahko rečem, da smo naredili korak naprej na vseh področjih."

Pokljuka bo februarja prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo, v tem trenutku pa si je težko predstavljati, da bi elitno tekmovanje potekalo v takem vzdušju, kot je na fotografiji z lanskega svetovnega pokala na Rudnem polju. Foto: Peter Podobnik / Sportida

Vrhunec sezone na Pokljuki

Sezona svetovnega pokala se bo začela 28. novembra v Kontiolahtiju. Finsko prizorišče bo gostilo še drugo postajo turneje, ta se nato seli v Avstrijo na dve decembrski tekmovanji v Hochfilznu, januar pa je rezerviran za tekme v Oberhofu in v Anterselvi. Februarja je vrhunec sezone - svetovno prvenstvo na Pokljuki, koledar tretjega trimestra svetovnega pokala pa mora Mednarodna biatlonska zveza (IBU) še potrditi. Zaradi koronavirusa bo to storila do konca novembra.

