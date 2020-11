SP v biatlonu 2024 na Češkem, 2025 pa prvič v Švici

Nove Mesto je sicer stalni prireditelj tekem za svetovni pokal, leta 2024 pa bo še drugič gostil SP, potem ko je bilo tam organizirano prvenstvo pred sedmimi leti.

The IBU Congress has selected the host for the IBU Biathlon World Championships 2024. pic.twitter.com/iOO60KgqpM — IBU (@biathlonworld) November 14, 2020

Švica pa bo sploh prvič priredila SP, ki so bila doslej organizirana od leta 1958 naprej. Lenzerheide bo gostil jubilejno 60. izvedbo tega tekmovanja. V sezoni 2020/21 bo SP še četrtič gostila Pokljuka, in sicer med 9. in 21. februarjem.

