Biatlonsko preizkušnjo iz Gelsenkirchna prestavili v Ruhpolding

Tradicionalno mešano ekipno ekshibicijsko preizkušnjo v biatlonu, ki jo vsako leti gosti stadion Schalkeja v Gelsenkrichnu, so nemški prireditelji že pred časom odpovedali zaradi pandemije novega koronavirusa, iz nemške smučarske zveze pa so danes sporočili, da bodo ta dogodek priredili 28. decembra v Ruhpoldingu.

V tem trenutku še ni znano ali si bodo ekshibicijsko biatlonsko preizkušnjo na Bavarskem lahko ogledali tudi gledalci.

Ob tem kaže omeniti, da Ruhpolding ni med gostitelji tekem za svetovni pokal v sezoni 2020/21, poleg Kontiolahtija jih bodo gostili še Hochfilzen, Oberhof, Anterselva, Peking, Nove Mesto in Oslo.

Najboljši biatlonci in biatlonke bodo sezono odprli med 27. novembrom in 6. decembrom v finskem Kontiolahtiju, vrhunec sezone pa bo svetovno prvenstvo med 9. in 21. februarjem prihodnje leto na Pokljuki.

