Jakov Fak tekmoval oslabel, Dovžanu pa je izpadel naboj

"Današnja tekma je bila zame zelo slaba. Nisem se počutil dobro, ampak na treningu sem razmišljal, da bi se bilo danes dobro kljub vsemu podati na start," iz severa Evrope sporoča Jakov Fak, ki je danes z dvema minutama pribitka za dva zgrešena strela pristal na 29. mestu, 3:45 za zmagovalcem, Norvežanom Sturlo Holmom Laegreidom.

"Jutri bom tudi nastopil in poskušal narediti bolje, potem pa upam, da se bom naslednji konec tedna počutil normalno in bom lahko pokazal tisto, kar znam," je še dodal najboljši slovenski biatlonec, ki je tik pred začetkom sezone prebolel virozo in na prvi tekmi nastopil oslabljen.

Dovžan odlično na poti, nato pa ...

Miha Dovžan se je boril za deseterico, nato je imel težave na strelišču. Foto: SloSki Dobro se je držal Miha Dovžan, bil do polovice tekme v boju za deseterico, nato se mu je zalomilo in je na koncu zasedel 37. mesto. "Led je prebit, prva tekma je za mano. Lahko sem zadovoljen do tretjega streljanja, nato pa se je ponovila lanska zgodba. Malo so se mi zatresle noge in tudi imel sem težave z naboji. Zgrešil sem zadnja dva strela, s čimer nisem zadovoljen. Jutri je nova tekma in upam, da pokažem to, kar sem danes v prvem delu tekme. S tem tudi verjamem, da bo rezultat še boljši," je povedal Gorjan.

Preostali slovenski biatlonci ne morejo biti zadovoljni, Rok Tršan je zgrešil le enkrat, pa končal na 58, mestu, Klemen Bauer je bil na strelišču nenatančen štirikrat in bil 65., debitant v svetovnem pokalu Anton Vidmar pa s tremi zgrešenimi streli 82.

Prva nervoza kriva, vedno malo kvari rezultate

Janez Marič: Jutri je sprint in jaz pričakujem še boljše, ker vedno je tista prva nervoza kriva, da malo kvari rezultate. Jutri upam, da bodo fantje sproščeni. Foto: SloSki "Fantje so se borili po svojih najboljših močeh. Jakov z 29. mestom verjetno ne more biti zadovoljen, a glede na to, da je prebolel virozo, to ni tako slab začetek in bo lahko vedno boljši. Škoda mi je Mihe, ki se je držal v deseterici, ampak na koncu zasedel 37. mesto. Na žalost je imel tehnične težave na zadnjem strelišču, mu je izpadel naboj, potem je zgrešil dva strela, ker je dolgo stal in so se mu zatresle noge. Vseeno je to za Miho dober obet za naprej, saj lahko vidi, da je sposoben priti tudi v deseterico. Rok Tršan je streljal dokaj dobro, a tek še ni tisti pravi. Klemen Bauer tudi pod pričakovanji, Toni Vidmar pa je bil danes debitant v svetovnem pokalu in mislim, da se je dobro boril. Jutri je sprint in jaz pričakujem še boljše, ker vedno je tista prva nervoza kriva, da malo kvari rezultate. Jutri upam, da bodo fantje sproščeni," pa je o svojih varovancih povedal trener Janez Marič.

Dekleta brez točk

Andreja Mali: Mraz je tisti, ki ovira dekleta na progi. Preprosto so hladne, trde. Upam, da bo jutri več topline pri srcu, in upamo na boljši rezultat. Foto: SloSki Slovenska dekleta so ostala brez točk, Živa Klemenčič je bila najboljša varovanka trenerke Andreje Mali na 60. mestu (trije zgrešeni streli), Nika Vindišar je bila 65. (dva zgrešena strela), Polona Klemenčič pa po petih minutah pribitka zaradi nepokritih tarč šele 85. "Čestitke dekletom za nastop, še posebno Živi in Niki za dobro streljanje. Polona je na zadnjem postanku preveč zgrešila, da bi upali na kakšno boljšo uvrstitev. Mraz je tisti, ki ovira dekleta na progi. Preprosto so hladne, trde. Upam, da bo jutri več topline pri srcu, in upamo na boljši rezultat," pa je ocena trenerke Andreja Mali.

Jutri sprinterski tekmi

Moško tekmo na 20 kilometrov je dobil Norvežan Sturla Holm Laegreid. Pritekel si je 59,2 sekunde prednosti pred rojakom Tarjeijem Boejem in 1:00,6 minute pred Francozom Simonom Desthieuxom, ki sta zgrešila po dve tarči. Ženska preizkušnja je pripadla 24-letni Čehinji Marketi Davidovi, ki je za 1:17,7 minute ugnala Avstrijko Liso Hauser, ki pa je zgrešila en strel. Tretja je bila Nemka Denise Herrmann, prav tako dobitnica odličja na Pokljuki, ki si je na strelišču prav tako pristreljala minuto pribitka, zaostala pa je 1:23 minute.

V nedeljo sta v Östersundu na sporedu sprinterski tekmi, ženske bodo startale ob 11. uri, moški ob 13.45.

Koledar tekem v biatlonski sezoni 2021/22:

Östersund (Švedska): Sobota, 27. november:

11.45, posamično, 15 km (ženske)

15.00, posamično, 20 km (moški) Nedelja, 28. november:

11.00, sprint, 7,5 km (ženske)

13.45, sprint, 10 km (moški) Östersund (Švedska): Četrtek, 2. december:

13.45, sprint, 7,5 km (ženske)

16.30, sprint, 10 km (moški) Sobota, 4. december:

13.00, zasledovanje, 10 km (ženske)

15.10, štafeta, 4 x 7,5 km (moški) Nedelja, 5. december:

12.35, štafeta, 4 x 6 km (ženske)

15.15, zasledovanje, 12,5 km (moški) Hochfilzen (Avstrija): Petek, 10. december:

11.25, sprint, 10 km (moški)

14.15, sprint, 7,5 km (ženske) Sobota, 11. december:

12.15, zasledovanje, 12,5 km (moški)

14.15, štafeta, 4 x 6 km (ženske) Nedelja, 12. december:

11.45, štafeta, 4 x 7,5 km (moški)

14.30, zasledovanje, 10 km (ženske) Annecy-Le Grand Bornand (Francija): Četrtek, 16. december:

14.15, sprint, 7,5 km (ženske) Petek, 17. december:

14.15, sprint, 10 km (moški) Sobota, 18. december:

13.00, zasledovanje, 10 km (ženske)

15.00, zasledovanje, 12,5 km (moški) Nedelja, 19. december:

12.45, skupinski start, 12,5 km (ženske)

14,45, skupinski start, 15 km (moški) Oberhof (Nemčija): Četrtek, 6. januar:

14.15, sprint, 10 km (moški) Petek, 7. januar:

14.15, sprint, 10 km (ženske) Sobota, 8. januar:

12.15, mešana štafeta (moški + ženske)

14.45, mešani pari (moški + ženske) Nedelja, 9. januar:

12.30, zasledovanje, 12,5 km (moški)

14.45, zasledovanje, 10 km (ženske) Ruhpolding (Nemčija): Sreda, 12. januar:

14.30, sprint, 7,5 km (ženske) Četrtek, 13. januar:

14.30, sprint, 10 km (moški) Petek, 14. januar:

14.30, štafeta, 4 x 6 km (ženske) Sobota, 15. januar:

14.30, štafeta, 4 x 7,5 km (moški) Nedelja, 16. januar:

12.45, zasledovanje, 10 km (ženske)

14.45, zasledovanje, 12,5 km (moški) Antholz-Anterselva (Italija): Četrtek, 20. januar:

14.15, posamično, 20 km (moški) Petek, 21. januar:

14,15, posamično, 15 km (ženske) Sobota, 22. januar:

12.50, skupinski start, 15 km (moški)

15.00, štafeta, 4 x 6 km (ženske) Nedelja, 23. januar:

12.15, štafeta, 4 x 7,5 km (moški)

15.15, skupinski start, 12,5 km (ženske)

Olimpijske igre Peking 2022 (Kitajska) Sobota, 5. februar:

10.00, mešana štafeta (moški + ženske) Ponedeljek, 7. februar:

10.00, posamično, 15 km (ženske) Torek, 8. februar:

9.30, posamično, 20 km (moški) Petek, 11. februar:

10.00, sprint, 7,5 km (ženske) Sobota, 12. februar:

10.00, sprint, 10 km (moški) Nedelja, 13. februar:

10.00, zasledovanje, 10 km (ženske)

11.45, zasledovanje, 12,5 km (moški) Torek, 15. februar:

10.00, štafeta, 4 x 7,5 km (moški) Sreda, 16. februar:

8.45, štafeta, 4 x 6 km (ženske) Petek, 18. februar:

10.00, skupinski start, 15 km (moški) Sobota, 19. februar:

10.00, skupinski start, 12,5 km (ženske)