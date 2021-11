Junakinje Pokljuke odmevno odprle novo sezono, Slovenke brez točk

Tretja je bila Nemka Denise Herrmann, prav tako dobitnica odličja na Pokljuki, ki si je na strelišču prav tako pristreljala minuto pribitka, zaostala pa je 1:23 minute.

Poraženke uvodne tekme so Norvežanke, katerih čast je na sedmem mestu reševala manj znana Emeile Agheim Kalkenberg, brez deseterice so ostale Italijanke, najboljša Francozinja je bila Anais Bescond na 28. mestu.

Daleč od želenih točk so bile tudi Slovenke, ki so jih od cilja odmaknile strelske napake. Najboljša je bila Živa Klemenčič s tremi napakami in končnim 60. mestom. Samo dve tarči je zgrešila Nika Vindišar in bila 65., Polona Klemenčič pa je s petimi minutami pribitka zasedla 85. mesto.

Izidi:

- ženske, 15 km:

1. Marketa Davidova (Češ) 42:43.5/0

2. Lisa Hauser (Avt) + 1:17,7/1

3. Denise Herrmann (Nem) 1:23,0/1

4. Dzinara Alimbekava (Blr) 1:46,0/2

5. Uljana Nigmatuljina (Rus) 2:04,0/1

6. Emma Lunder (Kan) 2:05,2/1

7. Emeile Agheim Kalkenberg (Nor) 2:25,0/1

8. Kristina Recsova (Rus) 2:27,7/1

9. Anna Weidel (Nem) 2:28,6/0

10. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 2:38,1/3

...

50. Živa Klemenčič (Slo) 5:39,9/3

65. Nika Vindišar (Slo) 5:52,3/2

85. Polona Klemenčič (Slo) 7:28,3/5

