- rojen: 1. avgusta 1987

- prebivališče: Ljubljana, Mrkopalj - Hrvaška

- višina: 185 cm

- teža: 75 kg

- poklic: zaposlen na Fursu

- klub: ŠD Pokljuka

- trener: Janez Marič

- discipline na OI: sprint, zasledovalno, posamično, skupinski start, moška štafeta, mešana štafeta

* Največji uspehi:

- OI:

2. mesto, Pyeongchang 2018, posamično

3. mesto, Vancouver 2010, sprint

4. mesto, Soči 2014, skupinski start

9. mesto, Vancouver 2010, skupinski start

10. mesto, Pyeongchang 2018, skupinski start

10. mesto, Soči 2014, sprint

11. mesto, Peking 2022, štafeta

14. mesto, Pyeongchang 2018, mešana štafeta

20. mesto, Peking 2022, mešana štafeta

23. mesto, Pyeongchang 2018, sprint

26. mesto, Peking 2022, sprint

29. mesto, Peking 2022, zasledovanje

29. mesto, Peking 2022, posamično

31. mesto, Soči 2014, zasledovanje

33. mesto, Soči 2014, posamično

47. mesto, Pyeongchang 2018, zasledovanje

- SP:

1. mesto, Kontiolahti 2015, skupinski start

1. mesto, Ruhpolding 2012, posamično

2. mesto, Ruhpolding 2012, mešana štafeta

3. mesto, Pyeongchang 2009, posamično

3. mesto, Nove mesto 2013, sprint

4. mesto, Anterselva 2020, posamično

5. mesto, Anterselva 2020, štafeta

5. mesto, Pokljuka 2021, skupinski start

5. mesto, Östersund 2019, štafeta

5. mesto, Holmenkollen 2016, posamično

5. mesto, Nove mesto 2013, štafeta

6. mesto, Nove mesto 2013, zasledovalno

6. mesto, Lenzerheide 2025, posamično

6. mesto, Lenzerheide 2025, zasledovanje

6. mesto, Lenzerheide 2025, štafeta

6. mesto, Nove Mesto 2024, skupinski start

7. mesto, Holmenkollen 2016, skupinski start

7. mesto, Oberhof 2023, mešani pari

8. mesto, Kontiolahti 2015, zasledovalno

8. mesto, Kontiolahti 2015, štafeta

8. mesto, Ruhpolding 2012, zasledovalno

8. mesto, Pokljuka 2021, štafeta

- svetovni pokal:

1. mesto, Pokljuka 2025, posamično

1. mesto, Hanti Mansijsk 2015, skupinski start

1. mesto, Nove mesto 2014, zasledovalno

1. mesto, Nove mesto 2014, sprint

1. mesto, Oslo 2014, sprint

1. mesto, Pokljuka 2012, sprint

1. mesto, Hochfilzen 2012, zasledovanje

2. mesto, Hochfilzen 2017, zasledovalno

2. mesto, Östersund 2017, zasledovalno

2. mesto, Anterselva 2014, zasledovanje

2. mesto, Ruhpolding 2013, zasledovalno

2. mesto, Pokljuka 2012, skupinski start

2. mesto, Ruhpolding 2025, posamično

3. mesto, Anterselva 2021, skupinski start

3. mesto, Hochfilzen 2017, sprint

3. mesto, Anterselva 2015, sprint

3. mesto, Hochfilzen 2014, zasledovalno

3. mesto, Östersund 2014, sprint

3. mesto, Oslo 2014, skupinski start

3. mesto, Anterselva 2013, sprint

3. mesto, Nove mesto, 2013, sprint

3. mesto, Hochfilzen 2012, sprint

3. mesto, Östersund 2009, zasledovalno

- izid sezone: 28. zasledovanje, Östersund

- prisotnost na Instagramu: @jakov_fak

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: vsak uspeh ima svojo zgodbo

- zadnja knjiga ali film: Hrvat jest ratnik, Davor Domazet-Lošo

- hobiji: turno smučanje, gorništvo

* opomba: tekmovalec je do konca sezone 2009/10 nastopal za Hrvaško.



Vir: STA