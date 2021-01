Izvrstni Fak se je boril za stopničke, Norvežani obračunali med seboj

Laegreid je bil kljub dvema zgrešenima streloma na koncu za dobrih 15 sekund hitrejši od rojaka Johannesa Daleja (2 kazenska kroga), Tarjei Boe (3 zgrešeni streli) pa je vendarle ubranil tretje mesto pred Francozom Fabienom Clodom (2). Pred Fakom je ciljno črto prečkal le še Italijan Lukas Hofer in to kljub kart štirim kazenskim krogom.

Naš drugi predstavnik na zasledovalni tekmi Miha Dovžan je končal na 52. mestu, trikrat je moral v kazenski krog, za zmagovalcem pa zaostal več kot pet minut.

Vodilni tekmovalec v svetovnem pokalu Johannes Thingnes Boe je zgrešil kar sedem strelov in izpadel iz boja za stopničke.

Once again it's an all-🇳🇴 podium after a topsy-turvy pursuit! @NSSF_Biathlon 👏



🥇🇳🇴 Sturla Holm Laegreid

🥈🇳🇴 Johannes Dale

🥉🇳🇴 @tarjei_boe https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TXL8PuLT0v — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021

Fak močno napredoval

Fak je tekmo začel kot 12. s sprinta, a s strelsko ničlo stalno napredoval. Ko so na zadnjem streljanju morali prav vsi njegovi tekmeci vsaj enkrat v kazenski krog, bi se z ničlo lahko boril za stopničke, prve po olimpijski kolajni v Pjongčangu, a je zgrešil 19. strel. S strelišča je šel kot peti, izgubil pa dvoboj s Hoferjem.

Norvežani so vnovič po mili volji obvladovali tekmo. Brata Johannes Thingnes in Tarjei Boe, Johannes Dale in Sturla Holm Laegreeid so v prvi polovici obvladovali položaj, ogrožal jih je le Hofer na petem mestu. Na prvem streljanju stoje pa je Johannes Thingnes Boe po štirih kazenskih krogih izpadel iz tega boja.

Spredaj sta ostala Tarjei Boe in Dale, Laegreid pa se je otresel Hoferja, ki je prav tako zavil v kazenski krog. Na peto mesto se je prebil Fak.

Prava drama na zadnjem streljanju

Na zadnjem streljanju pa prava drama. Vodilni Tarjei Boe je zgrešil trikrat, Dale dvakrat in ko je bil nenatančen še Laegreid in za njim Hofer, bi se Fak z ničlo lahko vključil v boj za stopničke. Žal je tudi najboljši slovenski biatlonec moral enkrat v kazenski krog in bil na koncu šesti, potem ko je napake tekmecev kaznoval Claude, ki je skočil na četrto mesto.

3 misses for Tarjei Boe. 2 misses for Dale and just 1 for Laegreid! 😵 #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/WFSQ9lB0gt — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021

V ospredju je Laegreid v dvoboju 23-letnih Norvežanov odbil vse poskuse Daleja in slavil četrto zmago v sezoni, Tarjei Boe je neoviran zasedel tretje mesto in poskrbel za četrto trojno slavje Norvežanov v zimi 2020/21.

Svetovni pokal, skupno: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 522 točk 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 481 3. Johannes Dale (Nor) 434 4. Tarjei Boe (Nor) 423 5. Sebastian Samuelsson (Šve) 403 6. Emilien Jacquelin (Fra) 379 7. Martin Ponsiluoma (Šve) 349 8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 339 9. Jakov Fak (Slo) 337 10. Fabien Claude (Fra) 331 ... 59. Klemen Bauer (Slo) 17 61. Rok Tršan (Slo) 14 71. Miha Dovžan (Slo) 4

Preberite še: