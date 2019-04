Italijanska vlada odobrila garancijo za OI 2026

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada v Rimu je danes potrdila garancijo Milanu in Cortini d'Ampezzo za kandidaturo za zimske olimpijske igre 2026, poročajo mediji na Apeninskem polotoku. Ustrezen dokument je vlada že poslala Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, so potrdili tudi pri italijanskem olimpijskem komiteju (Coni).

Ob Italiji, ta je zimske igre nazadnje gostila v Torinu 2006, se za igre potegujejo tudi na Švedskem, garancija vlade pa je še kako pomembno zagotovilo Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, da bo projekt v primeru zapletov podprla tudi država.

V Italiji je bila razprava o podpori dolga, saj je del koalicije nasprotoval igram v Lombardiji in Benečiji zaradi visokih stroškov. Zdaj so v vladi le našli kompromis, podpredsednik Luigi di Maio iz Gibanja pet zvezd pa je potrdil, da bo država krila stroške varnosti in investicij: "Pomembno je, da ne bomo gradili katedral v puščavi, ki jih kasneje nihče več ne bo uporabljal."

Mednarodni olimpijski komite bo prireditelja iger izbral junija na zasedanju v Lozani.