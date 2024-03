Ilka Štuhec še vedno ni dobila zelene luči

Prireditelji predzadnjega ženskega smuka za svetovni pokal v norveškem Kvitfjellu so morali zaradi močnega sneženja in megle po četrtkovem odpovedati tudi današnji trening. Ker smučarke niso imele priložnosti preizkusiti proge, to pomeni, da sobotne tekme ne bo oziroma je po pravilih Mednarodne smučarske zveze (Fis) ne bi smeli pripraviti.