Ilka Štuhec: Še vedno imam za popraviti eno večjo stvar

Cortina d'Ampezzo je pripravljena na konec tedna, ko bosta na ikonični progi Olympia delle Tofane smuk in superveleslalom za svetovni pokal alpskih smučark. Slovenska šampionka Ilka Štuhec, ki ima na Tofano lepe spomine, se po dveh treningih dobro počuti na smučeh in je dovolj samozavestna za napad na prve stopničke v tej zimi.

Na današnjem drugem uradnem preizkusu proge je bila deseta oziroma deveta upoštevajoč dejstvo, da je šesta, Američanka Isabella Wright, nepravilno prevozila progo in je bila pri njenem izidu zvezdica. Mariborčanka je za danes najhitrejšo domačinko Sofio Goggia zaostala 1,46 sekunde. Četrtkov trening je slovenska smučarka končala na 14. mestu.

S preizkusoma proge je bila zadovoljna. "Moram reči, da so razmere letos res vrhunske. Saj je vsako leto to eno boljših prizorišč, kar se tiče priprave snežne podlage in vsega, ampak vsakič znova presenetijo s tem, kako dobro naredijo in kako je potem tudi 'fajn' smučati," je iz Cortine sporočila Štuhec.

"Če na hitro analiziramo dva treninga. Včeraj sem seveda naredila nekaj napak, nisem šla linijsko čisto tako, kot sem si zamislila, seveda sem pustila tudi nekaj časa. Danes je bilo na tistih delih nekoliko bolje, ampak še vedno imam za popraviti eno večjo stvar in nekaj malenkosti. Občutek je pravi, po domače povedano, sem 'našpičena', tako da se res veselim te preizkušnje," je dejala Štuhec.

Foto: Reuters

V Cortini že dvakrat zmagala

Mariborčanka je s šestimi uvrstitvami na zmagovalni oder v Cortini najuspešnejša Slovenka, dvakrat je zmagala. Lani se načrt ni izšel, v superveleslalomu je ostala brez uvrstitve, smuka pa je končala na 19. in 21. mestu. Nazadnje je na tem prizorišču zmagala pred dvema letoma, prvič leta 2017, ko je konkurenco premagala na superveleslalomu.

Cortina bo naslednje leto prizorišče bojev v alpskem smučanju na zimskih olimpijskih igrah.

Italijanke bo na olimpijski generalki težko premagati. Federica Brignone je bila najhitrejša v četrtek, danes druga. Goggia je bila tik za Brignone v četrtek.

Veliko oči je uprtih tudi v Lindsey Vonn. Američanka sicer ni najbolje začela na njeni najljubši progi. Na prvem treningu je padla, na drugem je bila s 40. časom daleč v ozadju. Štiridesetletnica je že dokazala, da z vrnitvijo po petletnem premoru misli resno in je v St. Antonu po šestem in četrtem mestu napovedala boj za stopničke.

Povratnica v beli cirkus je v "svoji dnevni sobi" nič manj kot dvanajstkrat stopila na najvišjo stopničko.

