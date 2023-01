Slovenska specialistka za hitre discipline Ilka Štuhec, ki je na sobotnem superveleslalomu padla in preventivno izpustila nedeljsko tekmo, je na družbenem omrežju zapisala, da je "mini rehabilitacija" končana in da je pripravljena na novo smukaško akcijo. Smučarke danes čaka prvi trening smuka v Cortini d' Ampezzo. Na štartu treninga je tudi italijanska zvezdnica Sofia Goggia, ki je v soboto prav tako padla.

Dvakratna smukaška svetovna prvakinja Ilka Štuhec je na družbenem omrežju delila video zadnjih dni, ki jih je namenila rehabilitaciji po sobotnem padcu na superveleslalomu v St. Antonu. Iz njenega tabora so v nedeljo sporočili, da je pregled v Innsbrucku pokazal na zvin in nekaj tekočine v gležnju, drugih večjih težav pa ni videti. Ob tem so dodali, da bo 32-letnica odšla v Cortino d'Ampezzo in v primeru uspešne rehabilitacije – če bo oteklina preteklost – tam tudi nastopila.

Štuhčeva je v sredo dopoldan na družbenem omrežju zapisala, da so za njo intenzivni dnevi "mini rehabilitacije", ki je bila uspešna: "Gremo spet malo na smuk."

Prvi trening v Cortini

Alpske smučarke danes v Cortini čaka prvi trening smuka, v četrtek sledi še en trening, v petek in soboto pa dve smukaški preizkušnji. V nedeljo bo na sporedu še superveleslalom.

Štuhčeva bo na današnjem treningu nastopila kot sedma, tik za njo pa se bo na progo podala še ena osmoljenka sobotne tekme Sofia Goggia. Italijanka je prav tako padla in izpustila nedeljsko tekmo.

Štuhčeva je tretja smukačica zime. Foto: Guliverimage

Tretja smukačica zime

Štajerka, ki se je sredi decembra v St. Moritzu po skoraj treh letih spet zavihtela na zmagovalni oder, je trenutno tretja smukačica sezone, zbrala je 192 točk. Vodilna v seštevku discipline je s 380 točkami Goggia, druga je Corinne Suter (218).