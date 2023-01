Kako huda je poškodba Ilke Štuhec?

Slovenska smučarka Ilka Štuhec je po sobotnem padcu na superveleslalomu v St. Antonu preventivno odpovedala nastop na današnji tekmi iste discipline, zdaj pa so iz njene ekipe sporočili, kako hude so težave slovenske smučarke. Pregled v Innsbrucku je pokazal na zvin in nekaj tekočine v gležnju, drugih večjih težav pa ni videti, pravijo.

Kot so še sporočili, je načrt takšen, da bo Ilka Štuhec odšla v Cortino d'Ampezzo. Če se bo rehabilitacija nadaljevala po načrtu in bo oteklina preteklost, bo tam nastopila. O njenih dejavnostih pa se bodo odločali sproti.

Mariborčanka je v soboto nastopila s startno številko 37, njen nastop pa se je hitro končal, saj je v zgornjem delu podrsala po zaščitni mreži, ko ni mogla speljati zavoja. Mariborčanka se je hitro pobrala in pomahala delavcem ob progi, da je vse v redu, ter se sama ob progi spustila do cilja.

Posledice padca Ilke Štuhec. Foto: Instagram

Po tekmi je na Instagramu objavila fotografijo svoje čelade in smučarskih očal, na katerih so bile vidne sledi podrsavanja po zaščitni mreži, najprej so mislili, da bo Slovenka lahko nastopila na nedeljski preizkušnji, a so se zaradi bolečin v gležnju in preventive odločili, da na nedeljskem superveleslalomu ne bo nastopila.

