Hrgota si želi le eno stvar

Po koncu dolgega sobotnega dne je bil glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota zadovoljen s predstavami svojih izbrancev, potem ko so na ekipni tekmi poleteli do drugega mesta, Anže Lanišek pa je bil na posamični prav tako drugi. "Če je grenak priokus, pomeni, da imamo pričakovanja visoka in je tudi raven skakanja visoka," je po moštveni preizkušnji izpostavil.

"Zelo lepa sobota. Začelo se je zjutraj z lepim vremenom. Vse skupaj smo želeli nadgraditi z vrhunskimi skoki. Dve drugi mesti, nimam kaj dodati. Obakrat se je nasmihala zmaga. Vsakič ne moreš zmagati. Pred enim mesecem so se točke obrnile v našo korist, danes na ekipni morda ne. Za zmago se ti mora vse poklopiti. Vsi so skakali dobro, Anže (Lanišek, op. a.) je tudi v drugo dobro skočil, vendar je nekaj zmanjkalo v drugem delu. Če je grenak priokus, pomeni, da imamo pričakovanja visoka in je tudi raven skakanja visoka," je sobotni dan pokomentiral glavni trener Robert Hrgota.

"Masle preseneča iz skoka v skok"

Anže Lanišek je bil pred 20 tisoč gledalci na posamični tekmi drugi, na ekipni pa je na isto stopničko odra za zmagovalce stopil skupaj z Lovrom Kosom, Domnom Prevcem in Timijem Zajcem. Nekaj smole je imel pri drugem poletu, ko je v zraku začel izgubljati višino, pa čeprav je na mizi naredil vse, kot je moral. Slovenija je zaradi nekoliko krajšega poleta posledično zapravila prednost več kot 20 točk v primerjavi z Avstrijo in na koncu osvojila vseeno odlično drugo mesto.

Foto: Reuters

Na posamični tekmi je vnovič presenetil nadarjeni 18-letni Rok Masle s 16. mestom, kar je njegova najboljša uvrstitev v karieri, hkrati pa je z 225 metri postavil osebni rekord: "Preseneča iz skoka v skok. Ta je bil najboljši to sezono. Za finiš ga je pripravil. Morda ni vedel, da mora že prej skakati tako. Star je 18 let, ostati mora miren. Zavedati se mora, da mora še marsikaj narediti in lepo počasi stopnjevati."

"Nadaljevati na tej ravni"

Pred zadnjim dejanjem sezone je praktično že vse jasno. Halvor Egner Granerud ima že nekaj časa virtualno v rokah veliki kristalni globus za najboljšega v svetovnem pokalu, čaka ga še zadnji boj z vročim Stefanom Kraftom v razvrstitvi poletov, v kateri Avstrijec zaostaja za vsega deset točk. In kakšna je slovenska bera? V pokalu narodov bo Slovenija tretja, Lanišek bo končal sezono na tretjem mestu med posamezniki, v razvrstitvi poletov pa je videti, da se bo za tretje mesto udaril z Zajcem.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Smešno bi bilo morda, če imaš 15 stopničk in nisi skupno na zmagovalnem odru. Vemo, da je Kubacki predčasno zaključil sezono. Anžetu ne preostane drugega, da tekmuje, se bori za najvišja mesta. Drugo mesto na letalnici je lepa nagrada," je o skoku Laniška na skupno tretje mesto dejal Hrgota.

V igri je prav tako še planiška nagrada, ki sliši na ime na Planica 7. Kraft ima pred zadnjima poletoma lepo prednost pred Laniškom, Zajcem in Granerudom, ki zaostajajo 24,4, 27,9 in 28,9 točke.

"Da fantje nadaljujejo na tej ravni," je nedeljska želja Hrgote, ki bi zadnji dan tudi sam rad poslušal Zdravljico.