Norvežan Eitrem popravil olimpijski rekord

Norvežan Sander Eitrem je s časom 6:03,95 postal olimpijski prvak v hitrostnem drsanju na 5000 m. Z rezultatom je tako skoraj za pet sekund izboljšal prejšnji olimpijski rekord, ki ga je pred štirimi leti v Pekingu na poti do olimpijskega naslova postavil Šved Nils van der Poel.

Norvežan Sander Eitrem je sicer nedavno postal tudi svetovni rekorder s časom 5:58,52.

Drugo mesto je zasedel češki tekmovalec Metodej Jilek, ki je za novim olimpijskim rekorderjem zaostal 2,53 sekunde. To je prva češka medalja v hitrostnem drsanju.

Tretje mesto je zasedel Italijan Riccardo Lorello, ki je ciljno črto prečkal s 5,27 sekund zaostanka.

Norvežanu sta na zmagovalnem odru delala družbo Čeh in Italijan. Foto: Reuters