Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
8. 2. 2026,
18.53

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 ZOI 2026 hitrostno drsanje Sander Eitrem

Nedelja, 8. 2. 2026, 18.53

38 minut

Hitrostno drsanje (5000 m - moški)

Norvežan Eitrem popravil olimpijski rekord

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Sander Eitrem | Sander Eitrem je priboril Norveški zlato odličje. | Foto Reuters

Sander Eitrem je priboril Norveški zlato odličje.

Foto: Reuters

Norvežan Sander Eitrem je s časom 6:03,95 postal olimpijski prvak v hitrostnem drsanju na 5000 m. Z rezultatom je tako skoraj za pet sekund izboljšal prejšnji olimpijski rekord, ki ga je pred štirimi leti v Pekingu na poti do olimpijskega naslova postavil Šved Nils van der Poel.

Norvežan Sander Eitrem je sicer nedavno postal tudi svetovni rekorder s časom 5:58,52.

Drugo mesto je zasedel češki tekmovalec Metodej Jilek, ki je za novim olimpijskim rekorderjem zaostal 2,53 sekunde. To je prva češka medalja v hitrostnem drsanju.

Tretje mesto je zasedel Italijan Riccardo Lorello, ki je ciljno črto prečkal s 5,27 sekund zaostanka.

Norvežanu sta na zmagovalnem odru delala družbo Čeh in Italijan. | Foto: Reuters Norvežanu sta na zmagovalnem odru delala družbo Čeh in Italijan. Foto: Reuters

Hitrostno drsanje, 5000 m, moški:

ZLATO: Sander Eitrem     (Norveška)
SREBRO: Metodej Jilek    (Češka)
BRON: Riccardo Lorello   (Italija)

 
Francesca Lollobrigida
Sportal Izjemna Italijanka z olimpijskim rekordom do naslova, razočaranje Nizozemk
Tim Mastnak
Sportal Tim Mastnak po drami in fotofinišu brez odličja, mešana štafeta in Ilka za deseterico
zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 ZOI 2026 hitrostno drsanje Sander Eitrem
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.