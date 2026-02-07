Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
7. 2. 2026,
17.47

Sobota, 7. 2. 2026, 17.47

43 minut

ZOI 2026, Milano, hitrostno drsanje, 3000 m, ženske

Francesca Lollobrigida z olimpijskim rekordom do zlatega odličja, poraz Nizozemk

Francesca Lollobrigida je s svojim nastopom za skoraj dve sekundi (3:54,28) podrla olimpijski rekord in osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo.

Francesca Lollobrigida je s svojim nastopom za skoraj dve sekundi (3:54,28) podrla olimpijski rekord in osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo.

Foto: Reuters

Na prvi preizkušnji ženskega hitrostnega drsanja na 3000 metrov je Italijanka Francesca Lollobrigida s svojim nastopom za skoraj dve sekundi (3:54,28) podrla olimpijski rekord in osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo. Presenetljivo na olimpijski oder ni stopila nobena nizozemska tekmovalka. Te so bile na tej razdalji nepremagljive od 2014.

Italijanska rekorderka hitrostnega drsanja na tej razdalji Lollobrigida je v Pekingu leta 2022 osvojila srebrno in bronasto olimpijsko medaljo, z današnjim nastopom pa si je tako priborila že svoje tretje odličje, prvo zlatega sijaja in prvo za državo gostiteljico.

Drugo mesto je zasedla norveška tekmovalka Ragne Wiklund, ki je za novo olimpijsko rekorderko zaostala za več kot dve sekundi (3:56,54). To je njen drugi nastop na igrah in prva olimpijska medalja.

Francesca Lollobrigida | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kanadčanka Valerie Maltais pa je z bronom osvojila svojo prvo posamično medaljo, ima pa že zlato ekipno kolajno v zasledovanju iz leta 2022 iz Pekinga.

Brez medalje pa so ostale vse nizozemske favoritinje, med katerimi je najboljši rezultat dosegla Joy Beune, ki se s četrtim najboljšim časom preizkušnje ni povzpela na olimpijski oder.

Hitrostno drsanje, 3000 m, ženske:

ZLATO: Francesca Lollobrigida (Italija)
SREBRO: Ragne Wiklund (Norveška)
BRON: Valérie Maltais (Kanada)

 
