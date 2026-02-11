Ameriški drsalec postavil olimpijski rekord na 1000 metrov

Ameriški drsalec Jordan Stolz je z olimpijskim rekordom osvojil zlato medaljo v hitrostnem drsanju na 1000 metrov. Srebro si je pridrsal Nizozemec Jenning de Boo, bronasto medaljo je osvojil Kitajec Ning Zhongyan.

Ameriški drsalec Jordan Stolz, ki je leta 2024 postavil tudi svetovni rekord, je danes dosegel čas 1:06,28 in si tako priboril svojo prvo olimpijsko medaljo.

Olimpijski rekord na 1000 metrov je v ponedeljek padel tudi v ženski preizkušnji. Pri 1:12,31 ga je postavila Nizozemka Jutta Leerdam.