Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
11. 2. 2026,
20.59

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Jordan Stolz hitrostno drsanje

Sreda, 11. 2. 2026, 20.59

1 ura, 6 minut

ZOI, hitrostno drsanje (1000 metrov)

Ameriški drsalec postavil olimpijski rekord na 1000 metrov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jordan Stolz | Jordan Stolz je postavil olimpijski rekord. | Foto Reuters

Jordan Stolz je postavil olimpijski rekord.

Foto: Reuters

Ameriški drsalec Jordan Stolz je z olimpijskim rekordom osvojil zlato medaljo v hitrostnem drsanju na 1000 metrov. Srebro si je pridrsal Nizozemec Jenning de Boo, bronasto medaljo je osvojil Kitajec Ning Zhongyan.

Ameriški drsalec Jordan Stolz, ki je leta 2024 postavil tudi svetovni rekord, je danes dosegel čas 1:06,28 in si tako priboril svojo prvo olimpijsko medaljo.

Olimpijski rekord na 1000 metrov je v ponedeljek padel tudi v ženski preizkušnji. Pri 1:12,31 ga je postavila Nizozemka Jutta Leerdam.

Hitrostno drsanje, 1000 m, moški:

ZLATO:  Jordan Stolz   (ZDA)
SREBRO: Jenning de Boo (Nizozemska)
BRON:   Ning Zhongyan  (Kitajska)

 
Sankanje ženski dvosed ZOi 2026 Italija
Sportal Prvi olimpijski prvakinji v ženskem dvosedu sta slovenski sosedi
Frigo Italija Švedska
Sportal V živo: Italija ni dolgo vodila proti Švedski, Slovaki presenetili olimpijske prvake
lindsey_thumb
Sportal Pretresljive fotografije Lindsey Vonn iz bolnišnice
zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Jordan Stolz hitrostno drsanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.