"Hitro se zgodi, da zmagaš, hitro se zgodi, da padeš"

"Lepo je imeti ob sebi zmagovalca tekme svetovnega pokala in člana smukaške elite, od katerega se lahko veliko naučiš in se po njem orientiraš," je lani o svojem sostanovalcu na treningih in tekmah Boštjanu Klinetu pripovedoval Martin Čater. V sezoni 2017/18 je res napredoval in se v obeh hitrih disciplinah uvrstil med najboljših 30 na lestvici WCSL. A rezultatski status prvega moža mu je pripadel predvsem na račun strmega padca Klinetove rezultatske krivulje. "Hitro se zgodi, da padeš. No, hitro pa se zgodi, da lahko tudi zmagaš," ob tem poudarja Kline, ki se je v družbi trenerjev, Čatra, Klemna Kosija, Mihe Hrobata, Tilna Debelaka in Nejca Naraločnika že pretekli teden odpravil v Čile. Ekipa pod vodstvom Petra Pena se je medtem v zimskih razmerah že lotila dela.

Ne le treningi in preizkus opreme

Tako Čatra kot Klineta v La Parvi čaka veliko dela, saj se je drugi odločil za zamenjavo opreme (prestopil je k Nordici), prvi pa se je kljub drugim ponudbam odločil vztrajati s Stöcklijem, a so mu Švicarji namenili povsem novo sestavo smuči. "Seveda jih bom moral osvojiti, a si od te spremembe veliko obetam, saj sem bil že ob testih na ledeniku Kaunertal precej hitrejši," pravi Čater, medtem ko Kline pogleduje tudi proti tekmam južnoameriškega pokala, na katerih bo poskušal popraviti FIS-točke in s tem izboljšati štartno izhodišče za tekme svetovnega pokala. Še pred letom šesti smukač svetovnega pokala je zaradi slabših rezultatov na najvišji ravni in pomanjkanja točk na tekmah nižje ravni v smuku zdrsnil na 106. mesto.

Podžgalo ga je

"Slabša sezona me je podžgala. Začutil sem tisto iskrico, ki jo potrebuje vsak smukač," pripoveduje Kline, ki se mu letos na nobenem smuku ni uspelo prebiti niti med dvajseterico. "Za menoj je bolj mirno, a tudi zelo delovno poletje. Manj je bilo obveznosti do novinarjev. Več sem bil z družino. Predvsem pa sem bil miselno osredotočen na priprave," pravi 27-letni Mariborčan in dodaja: "Verjamem, da se bom vrnil. Kako? Manj bom kompliciral. Rešitve bom iskal v smučanju, predvsem pa bom skušal biti bolj napadalen že na treningih. Južnoameriške tekme? Da, vsekakor. Na prvo tekmo nove sezone se res ne bi rad podal s številko 70."

Boštjana Klineta na poti vrnitve čaka veliko dela. Foto: Sportida

Čater: Še bolj zagnan in motiviran

Prepričanje o Klinetovi vrnitvi delita tudi glavni trener Pen in Čater, obenem prepričana, da je tudi Martin zrel za nekaj dodatnih korakov naprej. "Verjamem, da sem v zadnjih tednih na kondicijski ravni napredoval. Predvsem bi se ocenil za bolj vzdržljivega in fizično močnejšega. Veseli, da sem zdržal vse napore, ne da bi začutil stare bolečine v kolenih in hrbtu. Tudi testi so me navdali z optimizmom," pravi 25-letni Celjan, ki v pretekli zimi resda ni popravil svojega najboljšega rezultata v svetovnem pokalu (6. mesto v Kvitfjellu 2017), a je bil zato večji del sezone občutno bolj stabilen in bolj konkurenčen na različnih terenih. "Velika motivacija ni sporna. Komaj čakam, da preizkusim novo opremo. Veselim se treningov, na katerih bom iskal pot do hitrejšega smučanja. V novi sezoni želim biti še boljši," dodaja Čater.