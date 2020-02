Avstrijci proslavljajo, Kilde po padcu izgubil rdečo majico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijec Vincent Kriechmayr je navdušil domače ljubitelje alpskega smučarja z zmago na šestem superveleslalomu sezone za svetovni pokal. V Hinterstoderju je bil najhitrejši. Drugo mesto je osvojil Švicar Mauro Caviezel, ki je v superveleslalomski razvrstitvi prehitel Aleksandra Aamodta Kildeja. Norvežan je po padcu ostal le brez uvrstitve. Izmed Slovencev, do točk so se prebili trije, je bil z 18. mestom najboljši Boštjan Kline

V sončnem Hinterstoderju je potekal šesti superveleslalom v tej sezoni in osrečil zlasti avstrijski tabor, saj sta se na stopničkah znašla dva domača tekmovalca. Avstrijec Vincent Kriechmayr je na vrhu vztrajal vse od začetka, saj je nastopil s štartno številko ena. Najbolj se mu je približal Švicar Mauro Caviezel. Za njim je zaostal le pičlih pet stotink, Matthias Mayer, še en slovenski severni sosed, pa še tri stotinke več. Na nehvaležnem četrtem mestu je tekmo končal Francoz Alexis Pinturault, ki se je tako v skupnem seštevku točk približal glavnemu osmoljencu tekme, Norvežanu Aleksandru Aamodtu Kildeju.

Skandinavec, še vedno vodilni v skupnem seštevku točk za svetovni pokal (1022 točk), je po padcu ostal brez uvrstitve, v superveleslalomski razvrstitvi pa ga je prehitel danes drugouvrščeni Caviezel, ki ima po novem 365 točk in je novi vodilni v boju za mali kristalni globus. Kilde ostaja pri 336 točkah. Do konca sezone sta načrtovana še dva superveleslaloma (Kvitfjell in Cortina d'Ampezzo).

Nemec si je izpahnil obe rami



Nemec Thomas Dressen, tretji na superveleslalomu pred dvema tednoma, je na tekmi v Hinterstoderju storil napako, padel in si ob tem izpahnil obe rami. Obe so mu lahko takoj namestili nazaj, a še ni znano, če si je poškodoval kakšno vez, poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Kline najhitrejši Slovenec

Boštjan Kline se je uvrstil med najboljših 20. Foto: Urban Meglič/Sportida Med dobitniki točk so se znašli tudi trije slovenski predstavniki. Boštjan Kline je zasedel 18. mesto, Klemen Kosi je bil 24., Martin Čater pa 25. Štefan Hadalin, ki je pridobival izkušnje za nedeljsko tekmo v alpski kombinaciji, je za zmagovalcem zaostal skoraj sedem sekund in prehitel le enega tekmovalca. Zaradi poškodbe na štartu ni bilo Mihe Hrobata, najvišje uvrščenega Slovenca v superveleslalomskem seštevku.

V ponedeljek, zaradi snežne nevihte Bianca je namreč prišlo do manjše spremembe programa, sledi še veleslalom, na katerem bo Žan Kranjec branil rdečo majico vodilnega v veleslalomskem seštevku.

Superveleslalom (m), Hinterstoder