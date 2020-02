Nina Ortlieb do krstne zmage, Ilka znova preskromno #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarke so v italijanski La Thuille danes odpeljale šesti superveleslalom v tej zimi. Preizkušnjo so zaznamovali številni preventivni ukrepi, povezani s širjenjem koronavirusa, vključno z omejitvijo števila gledalcev v ciljni areni. Slovenski smučarki Ilka Štuhec in Maruša Ferk na tekmi nista odigrali vidnejše vloge, sta pa obe posegli po točkah. Štuhčeva je tekmo končala na 23. mestu (+2.15), Ferkova pa je bila z zaostankom 2.32 sekunde 26. Zmagala je Avstrijka Nina Ortlieb, ki se je veselila svoje prve zmage v svetovnem pokalu.