Hana Sola zmagovalka sprinta, Polona Klemenčič na zasledovalno tekmo

Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland je zadela vseh deset strelov, vendar je v tekaškem delu za Solo zaostala za 50,3 sekunde, kar je bilo dovolj za tretje mesto.

V današnjem sprintu so se predstavile tudi tri Slovenke. Polona Klemenčič (+2:45,0) je bila z dvema zgrešenima streloma 59. in se s tem dosežkom uvrstila na nedeljsko zasledovalno tekmo.

Nika Vindišar (3:50,6) je bila na strelišču nenatančna dvakrat in je zasedla 96. mesto, Živa Klemenčič (4:14,2) pa je zgrešila petkrat in končala kot 101.

