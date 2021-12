Francozinjam uvodna štafeta sezone

Zmagovalke prve štafetne tekme v sezoni so Francozinje: Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon in Justine Braisaz-Couchet.

Francozinje Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon in Justine Braisaz-Bouchet so zmagovalke uvodne ženske biatlonske štafetne tekme v Östersundu na Švedskem. V finišu so si priborile skoraj 58 sekund prednosti pred Belorusinjami in 1:09 minute pred tretjeuvrščenimi Švedinjami. Slovenke šatefete niso imele.

V končnici sta se za zmago pomerili Justine Braisaz-Boucehet in Hana Sola. V zadnji krog je šla Francozinja z velikim naskokom, odločilno prednost pa je pridobila že na prvem streljanju, ko je zadela vse tarče, tekmice pa so grešile. Ko je Francozinja nato brezhibno opravila streljanje še v stoječem položaju, je bila tekma odločena.

Belorusinja je morala na drugem streljanju uporabiti dva rezervna naboja, s čimer je ponudila priložnost Švedinji Hanni Öberg in Norvežanki Marte Olsbu Roeiseland, a je prva popravljala tri strele, druga pa enega, zato jima je ostal boj za najnižjo stopničko zmagovalnega odra. Pred domačimi gledalci je bila v sklepnem sprintu boljša Švedinja.

Odločalo je strelišče. Francozinje so si skupaj privoščile štiri poprave, Belorusinje so porabile šest dodatnih nabojev, izredno hitre Švedinje so si privoščile 11 poprav in dva kazenska kroga, Norvežanke pa kazenski krog in sedem poprav.

Slovenke so slabe nastope na Švedskem zaključile že po četrtkovem sprintu in danes štafete niso imele.

V Östersundu bo popoldan na sporedu še moška zasledovalna tekma, na kateri bodo nastopili tudi Lovro Planko, Miha Dovžan in Jakov Fak.

Prihodnji teden se biatlonska karavana seli v avstrijski Hochfilzen, kjer tekmovalce in tekmovalke čakajo sprinta, zasledovanji in štafetna nastopa.

Izidi, štafeta (ženske): 1. Francija 1:10:30,3 (0+4)

(Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet) 2. Belorusija + 57,9 (0+6)

(Irina Leščanka, Džinara Alimbekava, Jelena Krušinkina, Hana Sola) 3. Švedska 1:09,6 (2+11)

(Linn Persson, Mona Brorsson, Elvira Öberg, Hanna Öberg) 4. Norveška 1:09,8 (1+7)

5. Nemčija 1:26,8 (0+4)

6. Italija 2:58,3 (1+10)

7. Češka 2:59,0 (1+10)

8. Rusija 3:10,6 (0+10)

9. Švica 4:07,2 (1+12)

10. Ukrajina 4:17,7 (0+11)

