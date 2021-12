Štafeta Norvežanom, Slovenci daleč zadaj

Norveški biatlonci so dobili prvo štafetno preizkušnjo te sezone svetovnega pokala. V švedskem Östersundu so ugnali najbližji zasledovalki Francijo (+11,2) ter Rusijo (+45,9). Slovenija je v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Rok Tršan iztržila 15. mesto.

Norvežani so slavili v postavi Sivert Guttorm Bakken, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe in Vetle Sjaastad Christiansen. Predvsem v tretji predaji so po zaslugi mlajšega od bratov Boe prišli do manjše prednosti, a jo zanesljivo zadržali do konca.

Slovenci so na pot krenili z Miho Dovžanom, ki pa je po slabšem strelskem nastopu Jakovu Faku predal kot 16. z zaostankom 53 sekund. Najboljši slovenski biatlonec je nato zelo dobro opravil svoje delo. Najprej je brez poprave zadel vseh pet tarč leže in napredoval na deseto mesto. Stoje pa je nato porabil en dodaten naboj, v teku pa pridobil še dve mesti ter Lovru Planku predal kot osmi s 50 sekundami zaostanka.

Na četrtkovem sprintu se je mladi Planko z 49. mestom uvrstil na zasledovalno tekmo, v štafeti pa je sprva zadržal osmo mesto po streljanju leže, stoje pa je moral kljub popravam enkrat v kazenski krog. Roku Tršanu je predal kot 14. z zaostankom 3:08,8 minute za Norvežani.

Slovenci so končali na 15. mestu. Foto: Guliverimage

Tršan je porabil vsega en dodaten naboj na strelišču, a je v teku precej izgubljal in v cilj prišel kot 15. z zaostankom 4:32 minute. Skupno so Slovenci porabili 11 dodatnih nabojev in šli enkrat v kazenski krog. V celotni lanski sezoni Slovenija ni bila slabša kot 12.

V nedeljo se bo spored svetovnega pokala v Östersundu končal z žensko štafeto (12.35) in moško zasledovalno tekmo na 12,5 km (15.15).

Na prvi preizkušnji slovenske zasedbe ne bo, na moški tekmi pa bodo nastopili Lovro Planko, Miha Dovžan in Jakov Fak, ki pa imajo z 49., 51. oz. 60. mestom slabše izhodišče v lovu na vidnejše uvrstitve.

Izidi, moška štafeta, 4x7,5 km: 1. Norveška 1:14:09,3 (0+4)

(Sivert Guttorm Bakken, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe,

Vetle Sjaastad Christiansen)

2. Francija + 11,2 (0+8)

(Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin

Fillon Maillet)

3. Rusija 45,9 (1+9)

(Said Karimula Kalili, Danil Serohvostov, Aleksander Loginov,

Edvard Latipov)

4. Nemčija 1:07,8 (0+6)

5. Ukrajina 1:28,5 (1+6)

6. Belorusija 2:07,5 (0+11)

7. Švedska 2:30,8 (1+15)

8. Italija 2:31,0 (2+13)

9. Švica 3:01,6 (0+9)

10. Romunija 3:26,9 (0+6)

...

15. Slovenija 4:32,2 (1+11)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko, Rok Tršan)

...



