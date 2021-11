Popoln švedski dan zaokrožil Samuelsson, Fak brez napake 13.

Tekmo je sicer odprl prav Fak, ki je na prvem streljanju hitro pokril vseh pet tarč, stoje pa je bil nato še enkrat brezhiben. Tek je bil znova tisti, ki je 34-letnega slovenskega reprezentanta oddaljil od najvišjih mest. Za Samuelssonom je na koncu zaostal 1:08,1 minute.

It's starting to look like a Swedish Sunday! 🇸🇪



Sebastian Samuelsson carved a superb time into the tracks and is currently leading the field!



Follow the Men 10km Sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q 💪 pic.twitter.com/aTwoHCYp87