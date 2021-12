Samuelssonu tudi drugi sprint sezone, Lovro Planko pa najboljši Slovenec

Švedski biatlonec Sebastian Samuelsson je v Östersundu na Švedskem dobil tudi drugo letošnjo sprintersko tekmo za svetovni pokal. Na 10-kilometrski progi je za 18,1 sekunde ugnal Francoza Emiliena Jacquelina in za 21,5 njegovega rojaka Quentina Fillona Mailleta. Vsi trije so bili na strelišču nenatančni po enkrat.

V zadnjem krogu je dolgo kazalo na stopničke tudi za Norvežana Sturlo Holma Laegreida, zmagovalca uvodne letošnje tekme na 20 km, ki pa v smučini ni zdržal napada tekmecev. Ob Fillon Mailletu ga je prehitel tudi Rus Edvard Latipov in Norvežan je zdrsnil na peto mesto.

Samuelsson, nosilec štirih odličij s februarskega SP na Pokljuki, je bil premočan za tekmece predvsem v smučini. Z zmago je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima točko naskoka pred danes devetim Norvežanom Johannesom Thingnresom Boejem.

Debitant v svetovnem pokalu Lovro Planko je bil danes najboljši slovenski tekmovalec. Foto: Guliverimage

Planko najboljši Slovenec

Slovenski tabor je pokazal eno slabših predstav in si močno pokvaril tudi izhodišče za zasledovanje. Najboljši je bil debitant na tekmah svetovnega pokala Lovro Planko, ki je z enim zgrešenim strelom in zaostankom dveh minut zasedel 49. mesto. "Se mi zdi, da mi je prvi nastop v svetovnem pokalu dobro uspel. Škoda tistega zadnjega strela. Tudi na progi sem se morda malce preveč zagnal v prvi krog , ampak sem potem kar dobro oddelal do konca. V cilj sem prišel kot 49. in sem zelo zadovoljen," je povedal 20-letni Kamničan.

Miha Dovžan je zgrešil dve tarči in bil 50., Jakov Fak pa je po treh kazenskih krogih in 60. mestu komaj ujel nedeljsko zasledovanje. Klemen Bauer je bil skromen 87., Anton Vidmar pa 100.

Fak trpel v mrazu

"Za menoj je slaba tekma. Tekaško sem se sicer počutil celo nekoliko bolje, kot pretekli teden, ampak streljanje je bilo slabo. Zame je bilo težko ustreliti, ker imam težave s prsti na mrazu in je zelo težko izvajati strele. Potrudil sem se, ampak je bilo vseeno streljanje zelo slabo. Posledično je po treh kazenskih krogih rezultat tak, kot je. Za dobre rezultate je treba ustreliti ničlo, ali maksimalno zgrešiti enkrat, da bi lahko pariral za dobre uvrstitve," je bil nezadovoljen Fak, ki so 40 točkami zdaj zaseda 30. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala.

"Z današnjo tekmo ne moremo biti posebno zadovoljni. Edina pozitivna stvar je, da je mladi Lovro Plankov svojem krstnem nastopu dobro tekmoval. Ostali niso imeli sreče na strelišču. K slabšim strelskim nastopom je botrovalo tudi hladno vreme. Vseeno gledamo pozitivno naprej," pa je ocenil trener Janez Marič.

Skoraj vsi cepljeni ali so virus preboleli Mednarodna biatlonska zveza (IBU) je sporočila, da je na testiranjih v Östersundu našla enega okuženega, ob tem pa sporočila, da je 98 odstotkov biatloncev in njihovih spremljevalcev cepljenih ali pa so bolezen preboleli. Okuženi je norveški novinar, ki je že v samoosamitvi v hotelski sobi. Kot je izjavil nima nikakršnih simptomov bolezni, je pa tudi cepljen. Poleg omenjenega novinarja bodo morali v sobi ostati tudi vsi drugi sodelavci, ki so bili z njim v stiku.

Izidi: 1. Sebastian Samuelsson (Šve) 22:58,7 (1)

2. Emilien Jacquelin (Fra) 18,0 (1)

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 21,5 (1)

4. Edvard Latipov (Rus) 26,1 (0)

5. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 31,1 (1)

6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 40,5 (0)

7. Lukas Hofer (Ita) 42,3 (0)

8. Tarjei Noe (Nor) 44,0 (1)

9. Johannes Thingnes Boe (Nor) 50,1 (1)

10. Benjamin Weger (Švi) 50,9 (0)

...

49. Lovro Planko (Slo) 2:00,2 (1)

50. Miha Dovžan (Slo) 2:00,3 (2)

60. Jakov Fak (Slo) 2:14,3 (3)

87. Klemen Bauer (Slo) 2:56,1 (3)

100. Anton Vidmar (Slo) 3:24,6 (1) Svetovni pokal, skupni vrstni red: 1. Sebastian Samuelsson (Šve) 121 točk

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 120

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 118

4. Tarjei Boe (Nor) 117

5. Edvard Latipov (Rus) 109

6. Simon Desthieux (Fra) 106

7. Emilien Jacquelin (Fra) 103

8. Sturla Holm Laegreid (Nor) 102

9. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 94

10. Quentin Fillon Maillet (Fra) 91

...

30. Jakov Fak (Slo) 40

51. Miha Dovžan (Slo) 12

