Fettner zmagal, Slovenci še niso ujeli zmagovite forme

Na tekmi poletne nagrade smučarjev skakalcev v Courchevelu so najboljši vtis zapustili avstrijski tekmovalci. Zmagal je Manuel Fettner, tretje mesto je osvojil Stefan Kraft, četrto pa Daniel Tschofenig, med njih pa se je vrinil Švicar Gregor Deschwanden.

Slovenci, ki niso nastopili z najboljšo ekipo, so bili daleč od vrha. Patrik Vitez je zasedel 22. mesto, v finale pa se je s 30. mestom uvrstil le še Jan Bombek, ki pa je bil v drugi seriji diskvalificiran. Brez finalne serije so ostali Tilen Bartol (31.), Žak Mogel (35.) in Bor Pavlovčič (38.).

Tekmovalo je 41 skakalcev, večina reprezentanc ni bila v najboljši zasedbi. Fettner je vodil že po prvi seriji, Deschwanden se je na drugo mesto prebil s sedmega po prvi seriji. Peto in šesto mesto sta zasedla Norvežana Anders Haare in Anders Fannemel, med najbolj razočaranimi pa je bil Poljak Maciej Kot, ki je po drugem skoku z drugega nazadoval na deseto mesto.

V skupnem seštevku po treh tekmah še naprej vodita Poljaka Kamil Stoch in Dawid Kubacki, oba imata 180 točk, njun rojak Jakub Wolny je s 110 tretji. Od Slovencev je na 14. mestu in 52 točkami najvišje Domen Prevc.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala 17. septembra v Rasnovu, nato pa bosta tekmi še v Hinzenbachu in Klinghentalu.