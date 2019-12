Katja in Anamarija najprej diskvalificirani, nato dobili dovoljenje, a v finalu ni šlo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Planici sta v ekipni tekmi slovenski tekačici na smučeh Anamarija Lampič in Katja Višnar osvojili osmo mesto. Sicer sta imeli za seboj stresen dan, saj so ju sprva v kvalifikacijah diskvalificirali, a sta po pritožbi dobili dovoljenje za nastop v finalu. Zmagali sta Švedinji Maja Dahlqvist in Linn Svahn.

Anamarija Lampič in Katja Višnar sta imeli precej pestro polfinale. Sodniki so sprva menili, da sta naredili napako pri predaji in ju diskvalificirali. Vodstvo slovenske ekipe je uspelo s pritožbo, tako da sta naši dekleti vseeno nastopili v velikem finalu.

Druga slovenska ekipa v postavi Vesna Fabjan in Alenka Čebašek je v svoji skupini zasedla 7. mesto, kar je bilo premalo za uvrstitev v finale.

V njem sta Lampičeva in Višnarjeva tekli pod pričakovanji in osvojili osmo mesto.

V moški konkurenci sta v prvi polfinalni skupini tekmovala Andrej Jenko in Miha Jan. Na koncu sta v svoji skupini zasedla zadnje mesto in končala s tekmovanjem. Brez finala sta ostala tudi naša najboljša tekača na smučeh Miha Šimenc in Janez Lampič, ki sta na koncu v svoji skupni zasedla 12. mesto.

Planiškim organizatorjem je že v soboto uspel čudež, potem ko so kljub dežju uspeli pripraviti odlično progo. Pravzaprav so bili vsi tekmovalci glede na vreme presenečeni nad pripravo proge. Enako jim je uspelo tudi v nedeljo.

