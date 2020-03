Dvojna norveška zmaga v Lillehammerju, Ema Klinec peta. Križnarjeva OK

"Glede na vse skupaj, predvsem na skoke na treningih in v poskusnih serijah, sem s prikazanim na obeh tekmah v Lillehammerju zelo zadovoljna. Za kaj več bom morala narediti še več takih skokov, da bom pridobila več samozavesti in bom tudi v zraku lahko popravljala. Zdaj je bilo toliko kratkih skokov, da sem enostavno le bolj odskakovala. Super in gremo naprej!" je bila po petem mestu zadovoljna 21-letna Klinčeva.

Še zjutraj v bolnišnici, zvečer med deseterico

Poleg nje se je na današnji tekmi svetovnega pokala vnovič v "top 10" uvrstila tudi Nika Križnar, peta s ponedeljkove tekme na olimpijski skakalnici, ki je bila še do zgodnjih jutranjih ur v bolnišnici na pregledih, danes pa je navkljub velikim bolečinam nastopila in zasedla deveto mesto.

Križnarjeva je bila sinoči nepazljiva v izteku skakalnice, kjer se je na poledeneli podlagi z obrazom zaletela v varovalno ograjo. Tekma je bila kar nekaj minut prekinjena, Slovenko pa so na nosilih odnesli na zdravniške preglede. Ti so pokazali, da nima ničesar zlomljenega, danes je imela ima bolečine v podlahti, ki je rahlo otečena, ter boleča rebra in vrat.

Mlada slovenska skakalka, ki je padla ravno na svoj 20. rojstni dan, se je danes kljub bolečinam odločila za nastop in vknjižila še eno uvrstitev med najboljšo deseterico. "Moram reči, da sem s tekmo zelo zadovoljna. Skakala sem z nekaj bolečinami v roki zaradi včerajšnjega dogodka, a sem stisnila zobe in šla do konca. Skušala sem narediti največ, kar sem lahko, in mislim, da mi je uspelo," je tekmo povzela Križnarjeva.

Vse Slovenke do točk

Na tekmi, kjer je nastopilo le 33 skakalk, so točke osvojile vse Slovenke. Špela Rogelj je z 11. mestom prišla do dosežka sezone, Katra Komar, ki je minulem mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila dve kolajni, je bila 24., Jerneja Brecl pa 28.

Glavni trener slovenske vrste Zoran Zupančič je po tekmi povedal, da je šlo vnovič za precej kaotično preizkušnjo. "Tudi druga tekma na tem prizorišču je bila precej kaotična. Razmere v smučini in zraku so bile težke. Začeli smo slabo in končali zelo dobro z lepim ekipnim uspehom. Špela je zelo lepo skočila v finalni seriji. Ne bom rekel, da je to tako dobro kot na Ljubnem, je pa veliko boljše kot do Ljubnega in lahko se veselimo naslednjih tekem. Danes mi je najbolj žal kvalifikacijskega skoka Nike, kjer je izgubila boj za visoka mesta v skupni razvrstitvi, a nekaj skokov še ostaja do konca turneje."

Skakalke se bodo zdaj preselile v Trondheim, kjer jih v sredo čaka še zadnji prolog pred četrtkovo finalno tekmo turneje, nato pa se bo sezona svetovnega pokala zanje končala še z rusko turnejo. Kvalifikacije v Nižnjem Tagilu bodo na sporedu že v petek.

Prireditelji norveške turneje, ki so danes v Lillehammerju gledalcem dopustili obisk moške in ženske tekme, so sklenili, da bosta zadnji dve postojanki sezone svetovnega pokala v Trondheimu in Vikersundu spet zaprti za javnost.

Lillehammer, finale:

