Družinska smučarska pravljica: "Poglej ga, kot Flisar je šel dol!" #video

Slovenci že od nekdaj slovimo kot dobri smučarji. Čeprav pravih zim v nižinah skoraj ni več, pa na smučiščih ljubitelji zimskih športov še vedno lahko pridejo na svoj račun. V Sloveniji je kar nekaj smučišč, med katerimi vsak lahko poišče tisto, ki mu najbolj ustreza. Zelo blizu pa so tudi smučišča čez mejo, na katerih nas čakajo še obsežnejša in predvsem bolj raznolika pobočja in kjer lahko še bolj sproščeno rišemo spomine na bele strmine .

Družinska smučarska odprava zahteva temeljite priprave − veliko načrtovanja, dober seznam opreme, skrbno pakiranje, včasih pa tudi pomoč štirinožnih prijateljev. Foto: Ana Kovač

Smučarska družina, skupaj s katero se pripravljamo na letošnjo smučarsko sezono, se je že odpravila na prvi smučarski oddih. V prvem delu priprav so pregledali stanje svoje smučarske opreme in hitro ugotovili, da bo čas za novo. Preden so se odpravili v prodajalno INTERSPORT in za nasvet povprašali prodajalca, so si ponudbo najnovejše smučarske opreme in smuči Elan pogledali tudi Intersportovi spletni trgovini.

Zdaj, ko imajo vse, kar potrebujejo, pa je prišel čas za najtežji del družinske smučarske odprave: pakiranje. V naglici in ko se nam po glavi podi vse, kar moramo še storiti, lahko hitro kaj pozabimo ali naredimo napako. Možnosti za te je veliko – zagotovo se je že zgodilo, da smo namesto smučarske čelade vzeli kolesarsko ali namesto smučarskih palic spakirali pohodne. Nihče ne želi namesto na smučišču svojih dni v smučarskem središču preživeti pri iskanju pozabljenih kosov opreme, zato so dobra pripravljenost in natančni seznami opreme, pripomočkov, dodatkov in oblačil ključni za uspeh smučarskih počitnic.

Družina Baruca prisega na papir in pisalo, tako da sta si Nadine in Vid večer pred odhodom sestavila obsežen seznam smučarske opreme, da se bodo med dopustom brezskrbno prepustili drvenju po dolgih progah. Mraz, veter, snežni zameti in megla? Nič od tega jih s pravo opremo ne more ovirati.

S pravo opremo vas ne zaustavijo niti najhujše vremenske razmere

Nakupi v prodajalni INTERSPORT so opravljeni, zdaj moramo poskrbeti le, da česa ne pozabimo doma. Foto: Ana Kovač

Nujno se oborožite s toplimi oblačili, ki so odporna proti vetru in vlagi oziroma dežju. Na smučišču je lahko vreme spremenljivo in v trenutku lahko postane neznosno. Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom, bodo poskrbela, da bo vaše telo udobno in suho ne glede na pogoje. Če vas zebe, je dan hitro pokvarjen.

Oblačenje v plasteh pomaga ujeti telesno toploto. Potrebujete najmanj tri plasti: osnovni sloj, ki naj ne bo bombažen, ampak iz materiala, ki pomaga odvajati vlago od telesa; kot srednji sloj so primerni puloverji, jopice, puliji in brezrokavniki; tretji sloj pa sestavlja udobna vodoodbojna smučarska jakna s številnimi žepi. Dodajte samo še dobre smučarske nogavice, tople rokavice, smučarska očala ter pokrivala in pripravljeni boste na spopad tudi z najhladnejšimi dnevi na smučišču.

Otroške čelade so ključne za zagotavljanje varnosti na smučišču. Da ju otroka ne bi pozabila, sta večer pred televizorjem preživela kar s smučarsko opremo. Foto: Ana Kovač

Smučarska očala, ki jih je v Intersportu mogoče dobiti tudi v kompletu s smučarsko čelado Elan, zagotavljajo bolj jasen pogled na smučišču, saj preprečujejo bleščanje, izboljšajo kontraste in vas hkrati ščitijo pred padavinami. Izberite takšna očala, ki se resnično tesno prilegajo vašemu obrazu in čeladi na zgornjem robu. Za tiste, ki ne marajo smučarskih očal ali pa nosijo korekcijska očala, pa je zelo primerna smučarska čelada z vizirjem, ki ponuja zaščito in veliko udobja ter ga je mogoče tudi preklopiti nad obraz. Nekateri vizirji in očala so obdelani s posebnim premazom, ki preprečuje rosenje, poleg tega pa imajo lahko tudi zaščito pred UV-žarki.

S seboj je dobro imeti tudi manjši nahrbtnik za spravljanje različnih drobnih predmetov, kot so krema za sonce, rezervne rokavice in nogavice, napitki in prigrizki, brez katerih na smučišču ne morete, in ki ga lahko odložite na primernem mestu.

Ne glede na to, ali ste začetnik ali vrhunski smučar, nekaj je zagotovo − na smučarske počitnice se najbolje pripravite tako, da ste v dobri kondiciji, gibčni in imate dobro vzdrževano opremo. Tako boste poskrbeli, da se boste uživali do konca dneva in ne boste obupali že pred kosilom.

Kako spakirati za smučanje?

Družina Baruca polaga na srce vsem smučarskim družinam, da je vredno investirati v dobre smučarske torbe. Tako bosta pakiranje in transport opreme v avtomobil in na lokacijo zares mačji kašelj. Foto: Ana Kovač

Bistvene za uspešno pakiranje in lažje prenašanje vse opreme so dobre in robustne smučarske torbe za smučarske čevlje in smuči. Palice in smuči zložite v skupno torbo. Visokokakovostna torba ima močno konstrukcijo in veliko oblazinjenja, tako da je oprema zaščitena pred poškodbami in vremenskimi vplivi.

V avtomobilski prtljažnik najprej pospravite najtežje stvari, kot so smuči, palice in čevlji.

Čelade damo v posebej za to namenjene vrečke iz blaga in jih spakiramo v torbe za smučarske čevlje, da se vizir in očala ne poškodujejo. Čelade lahko pospravite tudi v torbe z oblačili, in sicer tako, da jih položite na dno torbe in obložite z mehkimi oblačili, da jih zavarujete, nato sledijo druge potrebščine.

Dobro vzdrževana smučarska oprema ima daljšo življenjsko dobo Življenjsko dobo smučarske opreme lahko podaljšamo s skrbnim shranjevanjem in vzdrževanjem opreme. Zaupajte smučarskemu servisu INTERSPORT. Foto: Ana Kovač Potem ko so se Baručevi zadovoljni vrnili s smučarskih počitnic in so si ogledali spomine z belih strmin, je bilo treba poskrbeti tudi za pravilno shranjevanje opreme, da bo nepoškodovana počakala na naslednjo smučarsko avanturo. Le dobro vzdrževana smučarska oprema bo več sezon služila svojemu namenu. Smuči dobro posušimo in jih shranimo v suh prostor. Tako zagotovimo, da ne bo prišlo do rjavenja robnikov in varnostnih vezi. Smučarsko ploskev in robnike zaščitimo z impregnacijsko zaščito. Popravilo drsne ploskve, brušenje robnikov in impregnacijo lahko opravijo na smučarskem servisu, lahko pa drsno površino in robnike sami prelijemo z voskom, ki ga sploh ne postrgamo, in smuči tako pustimo čez poletje. Tik pred začetkom nove sezone pa vosek odstranimo in opravimo celoten servis. Tudi smučarske čevlje moramo dobro posušiti − izvlečemo notranji čevelj in ga dan ali dva pustimo v suhem prostoru. Školjko pa dobro očistimo in obrišemo s suho krpo. Po sušenju notranji čevelj spet vstavimo v školjko in zapnemo zaponke. Če pustimo čevlje odpete, se lahko deformira plastika školjke.

S pravimi pripomočki, oblačili in vrhunsko opremo bodo smučarske počitnice pravi užitek, tako da bodo otroci, še preden vse skupaj dobro pospravimo, že spraševali, kam pa naslednjič.

Vsaki vrnitvi s počitnic sledi tudi neizogibno vprašanje, kam pa naslednjič. Vedno nekam, kjer sta zagotovljena sproščeno smučanje in vrhunska zabava. Foto: Ana Kovač

