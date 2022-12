Smučanje se začne doma: slovenske smuči, ki zagotavljajo užitek #video

Smučanje je odlična družinska rekreacija. Med vijuganjem po smučišču se stke veliko nepozabnih spominov. Foto: Elan Media

Smučanje po sveže zasneženih strminah na lepo urejenih smučiščih ali pa po nedotaknjenih gorskih pobočjih je športna dejavnost, ki se je pozimi veselimo vsi športni navdušenci.

Ste za celodnevno drvenje po snegu z nasmeškom na obrazu? Le s primerno opremo lahko zares uživamo med vijuganjem po sveže steptanih progah. S pravimi smučmi bo smučanje postalo še bolj zabavno in sproščujoče. Tako bomo po celodnevnem smučanju veliko manj utrujeni in bomo lahko nekaj pozornosti namenili samo ustvarjanju nepozabnih trenutkov na snegu.

Namesto stalnega ustavljanja v okrepčevalnicah, kjer si poskušamo privezati dušo, bomo z večjim veseljem naredili kakšne zabavne fotografije in posnetke, ki nam bodo še doma pomagali, da se bomo spomnili čarobnih trenutkov na snegu.

Priprave na smučarsko sezono s primorsko družino 1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8 Družina Baruca prihaja iz Kopra, vendar jih njihova ljubezen do smučanja in zime zelo velikokrat popelje na prostrana smučišča pri nas in v tujini. Smučanje je njihov način življenja, saj sta oba starša tudi učitelja smučanja – oče Vid je tudi član demonstratorske vrste pri Smučarski zvezi Slovenije. Njegova naloga je med drugim učenje novih tehnik in učenje novih smučarskih učiteljev. Skupaj z njimi smo se pripravili na letošnjo smučarsko sezono, ki bo glede na prva poročila o snežnih razmerah na smučiščih ugodna in polna užitka. V prvem videu smo skupaj z njimi preverili, v kakšnem stanju so njihove smuči in kaj vse potrebujejo za udobno smuko. Pregled ponudbe na v spletni trgovini INTERSPORT nam je dal nekaj prvih informacij o tem, kakšne so prave smuči za različno pripravljene smučarje, ki jih zanimajo različni tereni.

OGLEJTE SI VIDEO:

Preden se začne smučarska sezona, je treba pregledati obstoječo opremo, opraviti servis smuči, preveriti velikost smučarskih kompletov, čelad in palic. Kot smo videli v videu, so lanske smuči družine Baruca pošteno izrabljene, saj neprizanesljiva vožnja zahteva svoj davek. Dotrajane smuči pa niso več enako varne in ne ponujajo takšnega udobja na smučanju kot nove, lahke, okretne in stabilne smuči.

Medtem ko sta si otroka zamislila zimsko idilo sredi Žusterne ob Kopru, sta starša spremljala razmere na slovenskih smučiščih in pregledovala ponudbo smučarske opreme v spletni trgovini INTERSPORT. Ker je izbira novih modelov smuči zelo bogata, si je čisto vsak član družine lahko izbral prave smuči zase. Otroka sta izbirala po videzu, mama in oče pa glede na zahtevnost.

Ker niso popolnoma prepričani o svoji izbiri in ne vedo točno, katere velikosti opreme izbrati, so se odločili, da si bodo smuči ogledali tudi v živo v prodajalni. V naslednji epizodi si oglejte, kako izbrati najprimernejše smuči zase in za katere so se na koncu odločili Baručevi.

Generacije smuči se zamenjajo na od tri do štiri leta

Dotrajane smuči ne ponujajo enakega užitka v smučanju. Foto: Ana Kovač

Kot nam je povedal izkušeni smučarski demonstrator Vid Baruca, se konstrukcija smuči spremeni vsaka tri ali štiri leta, ko v trgovine pride nova generacija smuči.

V njegovi osebni zbirki smuči najdemo približno deset parov, ki jih uporablja glede na tehniko smučanja ali glede na znanje klienta oziroma to, kaj bi ga rad naučil. Kot vsak zagrizen elanovec je navdušen nad novostmi, ki pridejo iz njihove proizvodnje. Dobrim rekreativcem bi na podlagi svojih izkušenj priporočil moške smuči Amphibio 13, medtem ko bi dobrim smučarkam svetoval Insomnio Lite, ki je lahka, odzivna in zanesljiva.

Vedno nove tehnologije za več užitka na snegu

Elan postavlja nova merila med visoko zmogljivimi smučmi. Foto: Ana Kovač

Proizvajalci smuči si prizadevajo za uvajanje novih tehnologij, naprednih materialov in konstrukcijskih rešitev, ki nam pomagajo, da lahko napredujemo, utrjujemo znanje, smo vedno bolj suvereni na strminah in lažje usvojimo kakšne nove tehnike smučanja. Tudi rekreativni smučarji potrebujejo občutek, da napredujejo. Novejša oprema je lažja in okretnejša, a kljub temu stabilnejša in odzivnejša ter nam zagotavlja gladko drsenje po snežni strmini.

Izbiro smuči moramo prilagoditi svojemu smučarskemu znanju, načinu smučanja in terenom, po katerih največ smučamo.

Tudi rekreativci se na smučeh lahko počutijo popolnoma svobodne kot profesionalci, ki z eleganco in lahkoto nizajo zavoje.

Vsak napredek v našem znanju in spretnostih, pa če je še tako minimalen, prinaša večjo samozavest na smučišču in več varnosti, užitek pri gibanju v naravi in druženju na smučišču.

Prednosti primernih smuči

S primerno opremo lahko veliko bolj uživamo med vijuganjem po sveže steptanih progah. Foto: Elan Media

Kakovost smuči ima veliko vlogo pri slogu vožnje. Dobre smuči veliko lažje nadzorujemo in so na snegu tudi bolj odzivne. Smuči slabše kakovosti so sicer bolj vodljive, saj so narejene za začetnike, vendar to hkrati pomeni, da so manj zmogljive v skoraj vseh pogledih, kar za začetnike ni taka težava. Začetniki se bolj kot z zmogljivostjo smuči ukvarjajo z držanjem ravnotežja in učenjem preprostih zavojev, kar je veliko težje na naprednih smučeh.

Boljše smuči so zelo hitre in izjemno okretne. Manj kakovostne smuči so precej nestabilne tudi v ovinkih in pri večjih hitrostih. Izkušeni smučar, ki pri visoki hitrosti reže ostre zavoje, prav gotovo potrebuje kakovostne smuči.

Novi modeli, ki združujejo vrhunske tehnologije

Foto: Elan Media

Izbira kakovostnih smuči na trgu je danes velika. Še več, proizvajalci vsako leto izdajo nove ali posodobljene modele. Pri Elanu, ki velja za vodilnega proizvajalca smuči pri nas in v svetu, stalno razvijajo nove tehnologije. V njihovi paleti smuči vsak smučar lahko najde primeren par zase.

Najnovejše Elanove smuči so opremljene z novimi tehnologijami, kot so Amphibio Truline, Power Shift in RST.

Amphibio Truline prinaša ojačitev po celotni dolžini notranjega robnika za več stabilnosti in moči v zavoju, manj materiala nad zunanjim robnikom pa naredi zavoje še preprostejše in mehkejše. Power Shift je upogljiv sistem vezi, ki zagotavlja moč in odlične vozne lastnosti. Tanek profil plošče je izdelan iz lahkih kompozitnih materialov, ki blažijo vibracije in zagotavljajo neposreden prenos energije na smučko, to pa zagotavlja natančnost in odlične vozne lastnosti. Stranski rob RST optimizira prenos energije in moči s smučarja na robnik ter tako omogoča kar najboljši oprijem robnikov po celotni dolžini smuči.

Vsaka Elanova smučka nosi napis Handcrafted in Slovenian Alps.

Foto: Ana Kovač

Med kategorijo all mountain smuči za moške, ki so narejene za vse stopnje znanja smučanja, spadajo serije Amphibio, Wingman, Element in Voyager, ki je prva visoko zmogljiva zložljiva all-mountain smučka na svetu.

Zahtevnejši smučarji lahko izbirajo med tekmovalnima modeloma Elan Ace. Model Ace SLX Fusion X ima kar dve plasti titana za neposreden prenos energije s smučarja na smuči. Model Ace SL Fusion X pa je njegova malce bolj umirjena različica z eno plastjo titana.

Vse Elanove smuči so tovarniško brušene, tako da servis pred prvo uporabo ni potreben. Foto: Elan Media

Smučarke, ki imajo rade raznovrstne terene, lahko izbirajo med all mountain serijami Insomnia, Wildcat, Element, Black Edition in Voyager. Smuči Element zagotavljajo stabilno smučarsko platformo, ki smučarkam omogoča uravnotežen položaj za lažje in boljše smučanje. Primerne so za začetnice, medtem ko je Insomnia primerna za dobre rekreativke.

Tudi ženske smuči so tehnološko dovršene. Zasnovane so z enakimi tehnologijami kot moške, so pa nekoliko lažje. Foto: Elan Media

Tudi najmlajši smučarji potrebujejo okretne in zanesljive smuči. Začetniki bodo uživali s smučmi, ki imajo vgrajeno tehnologijo U-Flex. U-Flex otrokom omogoča, da smučke upognejo v celoti in tako veliko hitreje usvojijo zahtevnejše prvine smučanja. Na voljo sta modela JETT Jrs za dečke in SKY Jrs za dekleta.

V tekmovalnem segmentu imamo na izbiro smuči RC Magic v rožnati barvi in RC Ace v modro-zeleni.

Optimalna dolžina otroških smuči je v višini oči. Krajše smuči lažje zavijajo, medtem ko so daljše smuči bolj stabilne pri večji hitrosti. Foto: Elan Media

Kako presoditi, ali so smuči sploh še varne?

Uporaba dotrajanih smuči lahko vodi v napačno tehniko smučanja, s tem lahko pride do športnih poškodb. Če nismo prepričani, ali so naše smuči primerne za še eno sezono, je vsekakor bolj priporočljivo, da namesto z denarjem varčujemo s svojim zdravjem. Z dobrimi smučmi bomo spoznali, da smučamo veliko bolje in varneje.