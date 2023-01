Prvi smučarski zavoji: ali naj sestrica podeduje bratove smuči? #video

Ko moramo izbrati smuči za mlade smučarje, se velikokrat nagibamo k temu, da otroške smuči preprosto prehajajo iz generacije v generacijo. Mlajši bratje in sestre tako rekoč podedujejo smučarsko opremo starejših sorojencev, kar je v mnogo primerih tudi edini način, da se otrok sploh nauči smučanja. Smučanje je namreč finančno zelo zahtevna športna disciplina, ki zahteva res dober premislek, kakšno opremo bomo uporabljali in kako se bomo lotili nakupov.

Foto: Ana Kovač

Za nezahtevne smučarje in samo občasno rekreacijo na snegu – marsikdo se na sneg odpravi le enkrat na sezono – so rabljene in bolj ali manj dotrajane smuči mogoče še nekako primerne. Za smučarje, ki veliko in redno smučajo, pa je treba izbrati kakovostno opremo, ki jim bo zagotovila veliko užitkov na snegu, jim pomagala pri učenju pravilne tehnike in jim olajšala gibanje na različnih terenih in različnih strminah.

Smučarji, ki se smučanja lotijo s pravo opremo, bodo vsako uro na snegu izkoristili maksimalno, pri tem pa bodo ves čas napredovali in se hkrati zabavali. O utrujenosti in naveličanosti pa ne bo niti sledi. Tako bodo še bolj sproščeno risali spomine na bele strmine.

Priprave na smučarsko sezono

Z družino Baruca, ki pozimi pogled na morje rada zamenja za vragolije na zasneženih strminah, se že nekaj tednov pripravljamo na smučarsko sezono, ki je že v polnem teku.

V prvi oddaji smo se skupaj z njimi veselili začetka smučarske sezone, preverili, v kakšnem stanju je njihova oprema, in pregledali ponudbo v spletni trgovini INTERSPORT.

Potem ko si je vsak član družine našel smuči po svojem okusu, pa smo se v drugi oddaji odpravili v prodajalno INTERSPORT, kjer jim je prodajalec pojasnil vse specifike določenih modelov.

Zakaj sestrica ne bi uporabljala bratovih starih smuči?

Če je le mogoče, poskušamo pri nakupu smučarske opreme tudi kaj prihraniti. A pogosto je tako, da vse, kar prihranimo denarnici, plačamo na smučišču. Tudi Vid in Nadine sta se znašla pred dobro poznano dilemo: zakaj ne bi hči uporabljala bratovih smuči? Sploh, če so smuči še dokaj nove in dobro ohranjene, se zdi odgovor povsem očiten.

Mnenja o tem, ali je rabljene smuči starejših otrok priporočljivo predajati mlajšim sorojencem, so zelo različna, vseeno pa strokovnjaki takšnega prehajanja smučarske opreme ne priporočajo. Zakaj? Tako kot odrasli tudi otroci smučajo različno – vsak se giba malo drugače in zato drugače pritiska na smuči, otroci so različno težki, pa tudi tehnologija smuči se vsako leto spreminja. Neko splošno priporočilo je, da otrok dobi svoj par smuči, ki ga običajno lahko uporablja dve sezoni.

Dolžina smuči je zelo pomembna

Foto: Ana Kovač

Otroci z različnim smučarskim znanjem morajo imeti tudi različno dolge smuči in ker so potrebe vsakega otroka zelo različne, je temu primerno treba izbrati tudi smuči.

Kratke smuči so bolj stabilne in lažje vodljive od dolgih, zato so krajše smuči običajno boljše za začetnike, daljše smuči pa za naprednejše otroke.

Če za svojega otroka kupite predolge smuči samo zato, da bodo zdržale dalj časa, je to lahko prevelik izziv za vašega otroka in tudi recept za neuspeh. Drug vidik, ki ga morate upoštevati, je teža vašega otroka. Več ko tehta, daljše so lahko smuči.

Otroci zdaj prve smučarske zavoje delajo že s pravimi karving smučmi, torej s smučmi s poudarjenim lokom. Za začetnike so primerne Elanove smuči linije JETT. Izbrati moramo predvsem pravilno dolžino smuči.

Za začetnike naj bodo smuči približno 35 centimetrov krajše od otrokove višine, torej naj bodo v višini med prsmi in rameni. Za malce boljše smučarje od otrokove višine odštejemo 15 centimetrov, tako da smuči segajo do višine med brado in nosom. Za res izurjene mlade smučarje pa smuči lahko segajo do višine med nosom in čelom, kar je približno pet centimetrov manj od otrokove višine.

Ko je otrok visok 155 centimetrov ali več in tehta 50 kilogramov ali več, pa lahko preide na smuči za odrasle. Otroške smuči imajo namreč drugačno težišče in so okretnejše od smuči za odrasle, ker imajo otroci drugačno postavo in manj moči kot odrasli.

Inovativna tehnologija za lažje smučanje

Foto: Ana Kovač

Otroci, ki dobro smučajo in so sposobni smučati ves dan, lahko veliko pridobijo z Elanovimi otroškimi smučmi JETT Jrs za dečke in SKY Jrs za deklice. Odlikuje jih inovativna tehnologija U-Flex, ki smuči zmehča za kar 25 odstotkov. Ta upogljivost otrokom omogoča, da imajo s čim manj pritiska dober stik s podlago, kar olajša prehod iz zavoja v zavoj. Zaradi tega veliko lažje usvojijo smučarsko znanje. Tehnologijo U-Flex prepoznamo po enakomernih zarezicah po celotni dolžini smučke.

Oba modela smuči – tako JETT Jrs kot SKY Jrs – sta po ugodnih cenah skupaj z vezmi na voljo v prodajalnah INTERSPORT. Smuči imajo že tovarniško nabrušene robnike in impregnirano podlago, torej so namazane, tako da servis pred prvo uporabo ni potreben.

Slovenci smo zelo navdušeni smučarji in svoje otroke zelo hitro postavimo na smuči. Nekateri res pohitijo in ko otrok shodi, že iščejo prvo smučarsko opremo. Vendar je tako kot pri vseh razvojnih mejnikih tudi glede smučanja treba upoštevati otrokov razvoj, tako da sledimo njegovim sposobnostim. Ne obremenjujmo se, če naš otrok pri treh letih še ni stal s smučmi na snegu, saj nismo nič zamudili. Čeprav se sosedov fantek že skoraj suvereno spušča po hribčku za hišo, pa bomo tudi mi slej ko prej tudi našega fanta kmalu ponosno gledali, ko bo naredil prvi zavoj na smučeh. Vse je odvisno od otrokove stabilnosti, moči, telesne koordinacije in telesne propriocepcije, torej otrokove sposobnosti zaznavanja telesnega položaja v prostoru.

Na koncu dneva oziroma smučarskega oddiha je pomembno le to, da se otrok na smučeh varno zabava, da sneg sprejema kot nekaj pozitivnega, da mu drsenje po snežni podlagi predstavlja užitek. Če je to malce pozneje, nič hudega. Otroci, ki se vključijo v organizirane smučarske tečaje in šole na smučiščih, so v povprečju stari okrog pet let. V roku treh zaporednih dni na smučeh bi otrok lahko že usvojil osnove obračanja, ustavljanja in uporabe vlečnic. Po tem pa se lahko iz varnega zavetja ograjenih otroških smučišč že poda na odprte proge za začetnike. Mlajši otroci se hitreje naučijo novih oblik gibanja, a moramo pri tem poslušati svoj notranji občutek, kdaj je pravi čas.

S palicami ali brez?

Foto: Ana Kovač

Večkrat smo že naleteli na različna mnenja glede tega, ali naj se otrok uči smučanja s palicami ali brez. Včasih je veljalo, da naj se smučarji začetniki in otroci naučijo smučati najprej brez palic, saj so osnovne tehnike zavoja učili predvsem prek nog. Zdaj pa učitelji priporočajo uporabo palic že čisto na začetku. Smučarske palice zagotavljajo ravnotežje, pomagajo pri zavijanju, izboljšajo koordinacijo in so odličen način za ohranjanje hitrosti na ravnih odsekih. Pomagajo tudi ohranjati položaj telesa.

Glede na naš način smučanja izberemo različne vrste in dolžine palic. Tekmovalci uporabljajo daljše palice, za vse druge pa pravo dolžino palic določimo tako, da palico obrnemo z ročajem navzdol in jo primemo pod obročem. Komolec mora biti v tem položaju pokrčen v pravem kotu.

Otroci nujno potrebujejo tudi smučarska očala, ki so v Intersportu na prodaj v kompletu s čelado. S čelado in očali Elan bo vaš otrok na smučišču varen, saj zagotavljata zaščito ob padcih in udarcih.

Smuči za hitrejše učenje smučanja

Otroške smuči JETT Jrs so primerne za vse terene na smučiščih. Opremljene so z najbolj inovativno tehnologijo za mlade smučarje – U-Flex. Dekliška različica tega modela se imenuje SKY Jrs.

Elanova patentirana rešitev U-Flex otrokom omogoča, da smučke upognejo v celoti in tako veliko hitreje usvojijo zahtevnejše prvine smučanja, saj omogočajo hitrejši prehod z robnika na robnik.

Razvoj mehkejših in bolj upogljivih smuči je bil eden največjih izzivov, s katerimi so se spopadali Elanovi inženirji v zadnjih letih. Tehnologija U-Flex predstavlja revolucionarno konstrukcijo smuči, ki poveča upogib smuči za 25 odstotkov. Popoln smučarski komplet za otroke dopolnjujejo še posebej oblikovani smučarski čevlji iz mehkejše in bolj upogljive plastike.

Otroci se pravega karvinga lahko začnejo učiti že od prvih zavojev dalje. To jim omogočajo lahko jedro smučk JETT Synflex, konstrukcija Full Power Cap in profil Early Rise Rocker U-Flex.

Smuči JETT so po zaslugi inovativne tehnologije U-Flex najbolj inovativne otroške smuči na trgu.

Vsaka Elanova smučka nosi napis Handcrafted in Slovenian Alps.

Tekmovalne smuči

Linija otroških tekmovalnih smuči Ace vključuje model Elan RC Ace Jrs in dekliški model Elan RC Magic Jrsv rožnati barvi.

Smuči Ace prinašajo pravo kombinacijo upogiba, torzijske stabilnosti in oprijema robnika. Na tej bolj robustni smučki bodo otroci lahkotno in samozavestno drveli po snegu.

To so Elanove najboljše otroške smuči z leseno sredico in stranicami tehnologije Channel, ki omogoča optimalno kombinacijo udobja in zanesljivosti.

