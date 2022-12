Prva postaja pred smučanjem: inovativne tehnologije, ki zagotavljajo smučarsko poezijo #video

Prve snežinke na gorskih vrhovih nekje v daljavi že obetajo zimsko veselje, ki si ga vsi nadobudni smučarji jemljejo z veliko žlico. Tistih nekaj mesecev, ko lahko smučamo, moramo izkoristiti čisto vsak dan, ko so razmere na smučiščih ugodne, in se do sitega nasmučati. Štiričlanska družina Baruca večino zimskih prostih dni preživi na belih strminah. Starša sta otrokom privzgojila zares veliko ljubezen do snega, zato je tudi njuna motivacija glede vsega, kar se tiče smučanja, zelo velika. Tudi ko na morju sije sonce, imata le eno željo – hitro na smuči. Poleti si prav tako zaželijo zimskih vragolij in zato se večkrat odpravijo smučat na ledeniška smučišča. Njihova oprema zaradi tega vsako leto plača zelo visok davek, zato morajo vsako leto temeljito preveriti, kaj je treba popraviti, dokupiti ali zamenjati. Letos je prišel čas, ko morajo zamenjati tudi smuči.

Z dobro smučarsko opremo, lahkimi in mehkimi smučmi, bomo na snegu lahko preživeli več časa in bomo kljub temu manj utrujeni. Foto: Elan Media

Obisk prodajalne je vedno zabavna dogodivščina. "Kakor za koga," pravita Vid in Nadine Baruca, ki sta skupaj z otrokoma pred začetkom smučarske sezone izbirala prave smuči za vse člane družine. Otroka si tudi med polnimi policami znata pripraviti zabavo, saj izbira smučarske opreme ne traja samo pet minut. Pozoren in strokoven prodajalec si je vzel čas in jim razložil vse posebnosti nove kolekcije smuči Elan.

V prvem videu smo skupaj z njimi preverili, v kakšnem stanju so stare smuči, in ugotovili, da bo treba poskrbeti za novo opremo. V prodajalnah INTERSPORT so po ugodnih cenah na voljo nove Elanove smuči skupaj z vezmi.

Preden so se odpravili po nakupih, so na Intersportovi spletni strani pregledali letošnjo kolekcijo smuči in si izbrali vsak svojega favorita. Kako dobro so izbrali, pa bodo videli šele v prodajalni, kjer jim bo izkušeni prodajalec in serviser pomagal poiskati smuči glede na njihov način smučanja in vrsto terena, kjer največ smučajo.

OGLEJTE SI VIDEO:

Vid si je, kljub temu da uporablja več parov smuči, saj je smučanje njegova služba, tokrat izbral lahke, okretne in vzdržljive smuči, s katerimi bo lahko skupaj z otrokoma še bolj sproščeno risal spomine na bele strmine. Kljub temu, da je njegovo smučarsko znanje res vrhunsko, se je tokrat odločil za smuči, ki so sicer namenjene rekreativcem – in to ne samo, ker želi kot učitelj in inštruktor učiteljev dobro poznati Elanov nabor smuči, ampak tudi zato, da se bo ob družinskem obisku smučišča še lažje sprostil.

Vidova izbira: Vsestranska smučka za vse terene in strmine

Vsaka Elanova smučka nosi napis Handcrafted in Slovenian Alps. Foto: Ana Kovač

Izbral si je Amphibio 13, ki se mu zdi najbolj vsestranska smučka za vse terene in strmine. Prodajalec mu je najprej predstavil druga dva modela linije Amphibio, in sicer Amphibio 18, ki je primeren za zelo dobre rekreativne smučarje, ker ima po celotni dolžini leseno sredico in dvojni titan. Amphibio 18 je zelo trda in zelo agresivna smučka. Eno kategorijo lažji je model Amphibio 16, ki ima prav tako leseno sredico po celotni dolžini, vendar ima samo eno plast titana.

Tudi pri Vidovi izbranki Amphibio 13 najdemo velik nabor vrhunskih Elanovih tehnologij, ki smučanje spreminjajo v pravo poezijo. Nova Elanova tehnologija TruLine smučkam daje asimetrični profil, kar pomeni, da je notranji del smuči ojačan po celotni dolžini, kar omogoča varen in zanesljiv zavoj, na drugi, zunanji strani pa ni ojačitve, torej je smučka malce zmehčana, kar ji daje mehkobo in lahkotnost za lažji prehod iz zavoja v zavoj. Smučarju daje nadzorovano moč.

Amphibio TruLine: asimetrični profil Tehnologija Amphibio TruLine predstavlja novost v smučanju. Gre za zasnovo asimetričnega profila smuči. Smučka je ojačana po celotni dolžini notranjega robnika, kar ji daje več stabilnosti in moči v zavoju, manj materiala nad zunanjim robnikom pa naredi zavoje še preprostejše in mehkejše. Stranski rob RST pa optimizira prenos energije in moči s smučarja na robnik ter tako omogoča kar najboljši oprijem robnikov po celotni dolžini smuči.

Lesena sredica: več torzijske stabilnosti

Družina Baruca spada med tiste smučarske družine, ki si pozimi ne predstavljajo prostega časa drugače kot na smučišču. Foto: Elan Media

Tudi Amphibio 13 ima leseno sredico, namesto titanala pa ogljikova vlakna. Kot je povedal prodajalec, je Amphibio 13 zelo mehka smučka in dopušča tudi kakšno napako, torzijsko pa je zelo stabilna. "V živo je še lepša," je bil nad svojim favoritom navdušen Vid.

Lesena sredica Power Woodcore se ponaša z okvirjem iz topola, ki je vertikalno povezan z laminati, strukturo, ki omogoča večjo torzijsko stabilnost, in pa odzivnostjo. Ta kompozitna konstrukcija prinaša izboljšan robni oprijem na konici in repu ter enakomerno upogibanje vzdolž celotne smučke.

Smuči Amphibio 13 so na voljo v prodajalnah INTERSPORT po posebno ugodni ceni, in sicer skupaj z vezmi. Gre za nove vezi, ki jih je enostavno namestiti, saj jih samo zapeljemo po podstavku na smučki. "Nič več vrtanja, torej."

Nadinina izbira: lepa, lahka in zanesljiva Insomnia Lite

Smučanje nam bo v še večji užitek, če se bo oprema stilsko ujemala z oblačili in dodatki. Foto: Ana Kovač

Tudi izkušena smučarka, kot je Nadine, potrebuje lahke in okretne smuči, da bo lahko z najmlajšima smučarjema preživela kar se da lepe urice na snegu.

Zagledala se je v estetsko dovršen model Insomnia Lite, ki v katalogu obljublja mehkobo in lahkotnost, eleganco in samozavest. Le kdo se ne bi navdušil nad takšnim opisom. Pa je vse to res? Kot pravi prodajalec, je Insomnia Lite v tako visokem rangu odličnosti, kot je Amphibio 13.

"Gre za ženski model enako dobrih voznih lastnosti, s tem, da je prilagojena ženskemu načinu smučanja. Zelo pomembno za smučarke je tudi, da je težišče smuči pomaknjeno en centimeter naprej, ker ženske zaradi svoje fizionomije med smučanjem drugače stabilizirajo telo, in sicer se praviloma držijo malce bolj nazaj kot moški, zato jim bo drugačno težišče olajšalo smučanje," je pojasnil prodajalec.

Razlika med modeloma Insomnia Lite in Amphibio 13 je še v tem, da so namesto ogljikovih vlaken pri Insomnii uporabili titan. "Poglej, v živo so lepše in v kombinaciji s prekrasno modro, ki je čisto moja barva," se je odločila Nadine.

Tudi Insomnia Lite je skupaj z vezmi na voljo v prodajalnah INTERSPORT po posebno ugodni ceni.

Foto: Ana Kovač Oba modela smuči – tako Insomnia Lite Ti LS kot Amphibio 13 C PS – sta na voljo v prodajalnah INTERSPORT. Smučke, ki sta jih izbrala, so med najbolj prodajanimi v Intersportovi ponudbi, saj nudijo odlično razmerje med ceno in kakovostjo, poleg tega pa so v ceno vštete tudi vrhunske vezi, ki jih v prodajalni lahko brezplačno montirajo. Smuči so že tovarniško namazane in nabrušene, tako da servis pred prvo uporabo ni potreben.

Brez kompromisa: popolnoma prilagodljiva čelada in očala brez rosenja

Čelada je nujna za vse otroke do 14. leta. Elanova čelada ima snemljivo pralno podlogo. Na voljo je v kompletu skupaj z očali, ki imajo dvojno lečo in obrobo iz dvoslojne pene. Foto: Ana Kovač

Pri zagotavljanju varnosti ne smemo sklepati kompromisov. Čelada je nujna smučarska oprema za otroke do 14. leta.

Elan že vrsto let izdeluje tudi čelade. V Intersportu je na voljo nova, zelo lahka in na udarce odporna čelada s konstrukcijo "in-mold", ki izvrstno ščiti uporabnika pred udarci.

Foto: Ana Kovač

Čelada je iz dveh delov – zgornji del je iz plastike ABS, spodnji del pa je iz stisnjenega stiropora in s pralno podlogo. Čelado je mogoče natančno prilagoditi in poskrbeti, da bo varno ostala na svojem mestu. Ob toplejšem vremenu pa lahko tudi snamemo ušesnike.

Smučarska očala, ki so na prodaj v kompletu s čelado, imajo dvojno lečo in obrobo iz dvoslojne pene, nudijo zaščito oči, zmanjšajo neprijetno rosenje in se udobno prilegajo.

S čelado in očali Elan bo vaš otrok na smučišču varen, saj zagotavljata zaščito ob padcih in udarcih.

