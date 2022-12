Smučarska sezona je odprta: kako izbrati prave smuči za mlade smučarje?

Bele strmine, ledene sveče na strehah in kupi snega vabijo tudi najmlajše, da se z užitkom poženejo po pobočju, pa naj bo to hrib za hišo, vaška vlečnica ali pravo smučišče s sedežnico, otroškimi žičnicami ali trakom.

Čarobnost zime najbolj doživimo z aktivnostmi na snegu. Smučanje je slovenski zimski šport številka ena. Foto: Elan Media

Smučanje je lahko ena od aktivnosti, ki se jih zelo veseli vsa družina, ko komaj čaka prvi sneg in obljubo smučarske sezone, ki je pred njimi.

Prednosti smučanja za otroke

Smučanje prinaša veliko izjemnih prednosti tako za otroke kot za odrasle. Poleg tega, da nam ponuja odličen izgovor za aktiven dan v naravi, je smučanje idealna priložnost za obisk krajev, ki jih sicer nikoli ne bi videli.

Odlično je tudi za izboljšanje ravnotežja in koordinacije, kar je predvsem za najmlajše velika prednost.

Smučanje izboljša telesno in prostorsko zavedanje vašega otroka. Med smučanjem se mora otrok zavedati, kaj počne posamezen del telesa in kje se nahaja na progi glede na druge. Smučanje izboljša tudi moč nog in trupa, tudi rok.

Med smučanjem se otrok nauči vztrajnosti in krepi občutek samozavesti ter zdrave tekmovalnosti.

Kako vzbuditi ljubezen do smučanja?

Če bo otrok že zgodaj vzljubil smučanje, bo vse življenje zvest temu športu. Foto: Elan Media

Otroci različno sprejemajo novosti in športne aktivnosti v naravi. Za nekatere je lahko smučanje velika zabava, drugim, ki niso tako samozavestni, je smučanje lahko velik stres. Za otroke s senzoričnimi težavami lahko veliko breme predstavljata okorna in težka oprema, strah pred padci in nenadzorovanim drsenjem po snegu.

Če se kot družina odločimo, da bomo otroku predali svojo ljubezen do smučanja, se moramo te aktivnosti lotiti postopno, z veliko mero igrivosti in potrpljenja.

Predvsem pa moramo vsa pričakovanja pustiti doma. Otrok naj uživa, sneg je zabaven, in če je to vse, kar bo za zdaj ostalo od naših prizadevanj, ne bo nič narobe – drugo leto se sezona spet odpre.

Prve korake na snegu lahko naredimo sami z otrokom, ga privajamo na opremo, da je zmožen v njej suvereno stati, narediti kakšen korak v smučarskih čevljih, potem tudi s smučmi, se prikloniti, dvigniti roke, zaploskati, pobrati kakšno igračko in se prestopati z ene noge na drugo ter spoznati, kako drsijo smuči na snegu. Lahko jim predlagamo, naj se spremenijo v svojega najljubšega superjunaka ali robota.

Če je otrok pripravljen, lahko kmalu preidemo na učenje smučanja, in v tem primeru je zelo dobrodošla pomoč izkušenega učitelja, ki natanko ve, katere korake morajo malčki osvojiti. Po prvih zavojih na kratkem bregu ob traku se lahko skupaj z učiteljem že poda na prvo otroško vlečnico. Če je razumevanje med učiteljem in otrokom zelo dobro, bo otrok sprejel vsa učiteljeva navodila kot dobronamerna. Starši imajo velikokrat pri tem kar precej težav, zato raje zaupajo šolanim inštruktorjem smučanja.

Učitelj smučanja je sposoben poskrbeti tudi za pravo mero zabave na snegu, saj je za zadovoljno smuko sproščenost res nujna. Proti utrujenosti na snegu pomagajo pogosti postanki za malico, vročo čokolado ali uživanje v razgledu, pa tudi pravilen izbor smučarske opreme.

Prava oprema za otroke

Za otroke izberemo primerno opremo. Novejša oprema je lažja in tehnološko bolje izpopolnjena. Tehnične rešitve omogočajo tudi lažje učenje. Foto: Elan Media

Prava smučarska oprema, predvsem smuči, je nujna, da otrok lahko napreduje in se pri tem tudi zabava. Izbrati morate otroške smuči, ki ustrezajo njihovi izkušenosti.

Na primer, smuči za začetnike bodo vedno mehkejše in bolj prizanesljive v primerjavi z naprednimi smučmi. Pomembna je tudi dolžina. V grobem naj bi otroške smuči segale do otrokove brade. S krajšimi smučmi je lažje zavijati. Čeprav barva ne vpliva na tehnično ustreznost smuči, pa nikakor ne podcenjujte moči, ki jo ta otrokom predstavlja poleg grafike ali vzorca. Otrok se smučanja lahko veseli tudi zaradi navdušenja nad opremo.

Dodatna oprema za otroke

Otrok naj s palicami začne smučati, ko se nauči vzporednega smučanja in zavijanja. Foto: Elan Media

Nedolgo nazaj je veljalo, da palice otroka na začetku bolj ovirajo, kot pa mu koristijo. Danes pa smučarski učitelji vedo, da je občutek stabilnosti pri prvih smučarskih korakih toliko bolj pomemben, zato otrokom že v začetku priporočajo smučanje s palicami. Na ta način otroci bolje razumejo, kakšen je sploh njihov pomen in točno vedo, kako in kdaj jih uporabiti. Palice lahko pomagajo pri ravnotežju ali hitrih zavojih. Pravilno dolžino izberemo tako, da otrok stoji v smučarskih čevljih in drži palice. Njihovi komolci naj bodo pod kotom 90 stopinj. Zapestni trak mora biti udobno nastavljen.

Smučarski čevlji za otroke se morajo dobro prilegati otroški nogi, saj nepravilno izbrani čevlji lahko močno vplivajo na njegovo smučarsko izkušnjo. Najpomembnejša stvar je, da izberete pravi velikost in vrsto notranjega čevlja. Otroški smučarski čevlji so na splošno mehki in imajo od ene do štirih zaponk. Med pomerjanjem naj otrok nosi smučarske nogavice. Čevlji ne smejo biti pretesni in ne preveliki. Dobro je, če otrok lahko miga s prsti na nogah, čevelj pa naj se tesno prilega gležnjem.

Med najnujnejšo dodatno smučarsko opremo spada tudi čelada. Elan je razvil in zasnoval novo, lahko in na udarce odporno čelado z Inmold konstrukcijo, ki izvrstno ščiti uporabnika pred udarci. Čelado je mogoče natančno prilagoditi in poskrbeti, da bo varno ostala na svojem mestu. S čelado in očali Elan bo vaš otrok na smučišču varen, saj zagotavlja zaščito ob padcih in udarcih.

Smuči, ki spodbujajo hitro učenje smučanja

Otroške smuči JETT Jrs, ki so primerne za vse terene na smučiščih, so opremljene z najbolj inovativno tehnologijo za mlade smučarje. Dekliška različica tega modela se imenuje SKY Jrs.

Elanova patentirana rešitev U-Flex otrokom omogoča, da smučke upognejo v celoti in tako veliko hitreje osvojijo zahtevnejše prvine smučanja, saj omogočajo hitrejši prehod z robnika na robnik.

Smuči JETT zagotavljajo dovolj mehkega upogiba smuči, kar je bil eden največjih izzivov, s katerimi so se spopadali Elanovi inženirji v zadnjih letih. Rešitev je nagrajena tehnologija U-Flex. Gre za revolucionarno konstrukcijo smuči, ki poveča upogib smuči za 25 odstotkov. Tako so oblikovali popoln smučarski komplet za otroke v povezavi s posebej oblikovanimi smučarskimi čevlji iz mehkejše in bolj upogljive plastike. V kombinaciji z lahkim jedrom Synflex, konstrukcijo Full Power Cap in profilom Early Rise Rocker U-Flex otrokom omogoča učenje karvinga že s prvimi zavoji.

Smuči JETT so najbolj inovativne otroške smuči na tržišču po zaslugi inovativne tehnologije U-Flex.

Smuči za ambiciozne mlade tekmovalce

Linija otroških smuči Ace pa vključuje model Elan RC Ace Jrs in dekliški model Elan RC Magic Jrs v rožnati barvi.

Elan RC Ace Jrs je otroška smučka za ambiciozne mlade tekmovalce in prinaša pravo kombinacijo upogiba, torzijske stabilnosti in oprijema robnika. Na tej bolj robustni smučki bodo otroci lahko lahkotno in samozavestno drveli po snegu.

To so Elanove najboljše otroške smuči z leseno sredico in stranicami tehnologije Channel, ki omogoča optimalno kombinacijo udobja in zanesljivosti.

Tudi v dekliških barvah

Elan RC Magic Jrs pa je oblikovana za dobre mlade smučarke in tudi ta prinaša popolno ravnovesje upogiba, torzijske stabilnosti in oprijema robnika. Ojačitev iz steklenih vlaken optimizira upogljivost smučke in izboljša torzijsko stabilnost. Vgrajena je na zgornji ali spodnji del sredice in tako izboljša strukturno trdnost smučke.

Barva smuči posnema ženski model Speed Magic, zaradi česar ima hčerka občutek, da smuča prav tako kot mama.