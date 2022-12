Kako izbrati prave smuči zase?

Eno od najpomembnejših vprašanj vsakega smučarja je, katere smuči kupiti. Morda ste si jih do zdaj izposojali in bi radi imeli svoj par, morda je čas za nove ali pa ste tako navdušen smučar, da morate dopolniti svojo zbirko smuči. Ne glede na vse je najtežji del nakupa smuči iskanje med različnimi vrstami, znamkami, modeli in velikostmi. Kje torej začeti, ko je čas za nakup smuči?

Smučanje je lahko velika zabava za mlajše in starejše smučarje. Foto: Elan Media

Pred desetletji so bile smuči dolge in lesene, zato z izjemo vrste lesa in dolžine pri njihovi izbiri ni bilo večje dileme. Z leti razvoja in tehnološkimi napredki so smuči postajale krajše in lažje, ponudba pa vse bolj raznolika. Danes lahko rečemo, da za vsakega smučarja obstaja idealen par. Situacije, ko ni bilo na voljo dovolj izbire, so zdavnaj pozabljene. Zdaj se v trgovini lahko celo zmedete, ker so stojala s smučmi tako polna raznovrstne ponudbe, da sploh ne veste, kje začeti.

Danes ima vsak model smuči vnaprej predvideno uporabo, kar pomeni, da izdelovalci smuči pri oblikovanju upoštevajo specifične terenske in snežne razmere ter znanje smučarja. Tako so smuči na voljo v različnih dolžinah, širinah, težah, upogibnih vzorcih in stranskih lokih.

Med vodilne proizvajalce smuči v Sloveniji spada Elan, legendarni lokalni inovator, ki navdušuje s kakovostjo in tem, da stalno razvija nove tehnologije. V Elanovi paleti najdemo smuči za vse vrste smučarjev, stile smučarja in terene, prav vse pa so ročno izdelane v Elanovi tovarni v Begunjah na Gorenjskem.



Za rekreativce, ki radi zavijejo tudi na neurejene proge: all mountain

Smuči vrste all mountain so primerne za smučanje po urejenih progah, zunaj smučišč in po grbinah. Foto: Elan Media

Prvo vprašanje, ko kupujete smuči, je, s kakšno vrsto smučanja se ukvarjate, kje smučate in kakšne so vaše fizične zmogljivosti.

S smučmi vrste all mountain lahko režete zavoje po sveže steptanih in urejenih progah, primerne so tudi za smučanje zunaj urejenih prog ter za igrivo smučanje po grbinah. Glede na to, koliko časa boste smučali na urejenih progah in koliko zunaj urejenih prog, izberete primerno širino smuči. Za urejene proge so boljše ožje smuči, bolj avanturistični smučarji pa bodo poiskali malce širše smuči iz segmenta all mountain.

Ožje smuči naredijo manjši radij zavoja, a še vedno omogočajo nadzor nad razmerami in terenom, ki ga najdete tudi zunaj urejenih prog. Širša smučka pa omogoča večjo vsestranskost in več lebdenja, hkrati ima zavoj večji radij.

Sklep: smuči all mountain so najboljša izbira za rekreativne smučarje, ki obožujejo sveže steptane proge, neurejena pobočja in grbine.

Linija Amphibio združuje sedem modelov dveh različnih širin pod čevlje (73 in 76 mm). Amphibio omogoča nadzorovano in dinamično vožnjo. Zanimivo pa je, da so smuči nesimetrično oblikovane – imajo ločeno zasnovani levo in desno smučko.

Smuči Voyager so prve zložljive smuči, za katere Filip Flisar pravi, da so največja inovacija v smučanju po izumu karvinga. Primerne so za potovanja, tudi ko potujemo z letalom, sicer pa tudi za družinske smučarske izlete, ko se na pot odpravi vsa družina.

Smuči Wingman omogočajo najmehkejše smučanje, oblikovane so za smučarje, ki smučajo po urejenih progah in v najrazličnejših razmerah na smučiščih. Primerne so za izkušene smučarje, ker so precej toge in agresivne.

MODEL, KI GA PRIPOROČAMO ZANJ: za vse, ki so doma na progah in iščejo vsestranskost Moške all mountain smuči Elan AMPHIBIO 13 C Power Shift prinašajo izjemno stabilnost in odzivnost za celodnevno drvenje po progah. Amphibio 13 C PS je opremljena s plastjo ogljikovih vlaken za nižjo težo in boljše zmogljivosti za smučanje po vseh urejenih progah. Amphibio Truline prinaša novo dimenzijo asimetričnega oblikovanja smuči s strateškim dodajanjem materiala nad robnike smuči. Nova ojačitev po vsej dolžini notranjega robnika prinaša še več stabilnosti in moči v zavoju, manj materiala nad zunanjim robnikom pa popolne zavoje naredi še preprostejše in mehkejše.

ALL MOUNTAIN ZANJO in ZANJ:

Smuči Element in Element W (za ženske) v segmentu all mountain pa so primerne za ljubitelje karvanja, ki največ smučajo na urejenih progah, ter za začetnike, saj zelo olajšajo izvajanje popolnih zavojev ter odpuščajo tudi napake.

ALL MOUNTAIN ZANJO:

Model smuči Elan Black Edition odlikuje klasičen dizajn, črna barva in eleganten videz.

Smuči Wildcat so primerne za mehkejši in globlji sneg zunaj urejenih smučišč ter za samozavestno drvenje po steptanem snegu.

Modeli Insomnia so primerni za vse smučarke s solidnim do dobrim smučarskim znanjem, omogočajo enostavno vožnjo pri vseh hitrostih.

MODEL, KI GA PRIPOROČAMO ZANJO: za samozavest in eleganco v vsakem zavoju Ženske all mountain smuči Elan INSOMNIA LITE TI LS so odlična izbira za smučarke, ki iščejo enostaven nadzor, samozavest in eleganco v vsakem zavoju. Za odlične vozne lastnosti poskrbi skupek tehnologij Amphibio Truline, lesena sredica Power Woodcore, enojna ojačitev iz titana ter stranski rob RST. Za odličen prenos energije s smučarja na smučko in podlago poskrbi sistem podložne plošče in vezi Light Shift. Stranski rob RST optimizira prenos energije in moči s smučarja na robnik in tako omogoča kar najboljši oprijem robnikov po vsej dolžini smuči.

Za najbolj izkušene smučarje: race

Smuči iz segmenta race so primerne za najzahtevnejše smučarje. Foto: Elan Media

Za najzahtevnejše smučarje, ki iščejo popolnost smučanja po robniku in raznolikost pri izbiri dolžine zavoja, so primerne smuči iz segmenta race. Te smuči omogočajo najhitrejši in najbolj odziven vstop v zavoj in stabilnost na koncu zavoja, pomagale vam bodo smučati na najvišji ravni. So močnejše in hitrejše kot katerakoli druga vrsta alpskih smuči.

Zasnovane so za odzivnost in hitrost ne glede na to, ali nizate kratke slalomske zavoje ali dolge veleslalomske. Slalomske smuči imajo majhen radij zavoja za hitre zavoje, medtem ko imajo veleslalomske smuči večji radij zavoja, da naredijo večje loke z veliko hitrostjo. Tekmovalne smuči so na splošno dražje, ker imajo vrhunsko tehnologijo. Njihov vzorec upogljivosti je trši, da lahko obdržijo zavoje pri visoki hitrosti.

Usločenost smučke pod nogami pomaga držati robnik in omogoča natančno rezanje trdega snega na progi.

Sklep: v primerjavi z drugimi vrstami smuči so tekmovalne smuči namenjene hitremu in agresivnemu smučanju. So ožje, trše in daljše od vseh drugih vrst smuči. Dobro se obnesejo le na trdem, utrjenem snegu. Tekmovalne smuči zahtevajo visoko stopnjo smučarskega znanja, za začetnike so neprizanesljive in neudobne, saj svojo vrhunskost pokažejo le v pravih rokah oziroma nogah.