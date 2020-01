Drugi trening v Wengnu pripadel Mayerju, Čater in Kline med 30

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Wengnu so organizatorji izpeljali drugi in hkrati zadnji trening pred petkovo alpsko kombinacijo ter sobotnim tradicionalnim smukom. Najhitrejši je bil Avstrijec Matthias Mayer, ki je za 11 stotink ugnal Švicarja Maura Caviezla. Od Slovencev sta se najbolje odrezala Martin Čater in Boštjan Kline, ki sta zasedla 24. oziroma 25. mesto.