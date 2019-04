Domen Prevc je imel v ozadju nenehno signal

Verjetno so besede strokovnjakov prišle do živega Domnu Prevcu. Vsi so namreč v en glas poudarjali, da bo moral narediti miselni preskok v glavi, če bo želel pogosteje krojiti vrh v svetovnem pokalu.

Tudi v pretekli sezoni je nihal, z zamudo prišel na tekme najboljših na svetu, a v nekaterih delih pokazal, da ima v sebi material za najvišje dosežke.

Sicer je najbolj blestel na letalnicah, potem ko je v Vikersundu dosegel zmago in bil v Planici drugi, a je ob koncu sezone tudi na navadnih skakalnicah naredil korak naprej, zlasti tistega, povezanega s konstantnim skakanjem.

"Bolj osredotočen, da moram to stvar izpeljati od začetka do konca"

"A sem bolj osredotočen, da moram to stvar peljati od začetka do konca." Foto: Grega Valančič/Sportida Zdaj je videti bolj odločen, kar je pri najmlajšem Prevcu, ki bo v začetku junija dopolnil 20 let, dober obet: "Odločen sem, kako bomo maja, junija, julija delali, ko sem imel lani več težav. Lani sem imel še maturo in druge stvari. Tudi zdaj imam še marsikaj drugega kot skoke. A sem bolj osredotočen, da moram to stvar izpeljati od začetka do konca."

Po sezoni si je, drugače kot tisti, ki so odpotovali v tujino, zamislil drugačen počitek. Hodil je tudi v hribe, kjer je počel tudi vragolije in jih objavljal na družbenih omrežjih, s tem pa se je napolnil, da se je z veliko energije lotil pripravljalnega obdobja.

"V prostih dneh sem užival. Konce tedna sem imel proste, med tednom pa sem pogledoval proti naslednji sezoni. Teren sem moral pripraviti. Še zdaj ga pripravljam, da bomo imeli mirno poletje in bomo začeli sezono, kot je potrebno. Kateri dan sem se povsem odklopil od skokov. Glava je šla po svoje, vendar sem imel v ozadju nekakšen signal, da moram trdo delati, če želim imeti sezono, kot sem si jo zamislil," pravi Domen.

Med štiri letalce in 10 v svetovnem pokalu

"Rad bi bil celotno sezono konstantno pri vrhu." Foto: Vid Ponikvar Tako kot za večino slovenskih skakalcev bo osrednji izziv prihodnje sezone domače svetovno prvenstvo v poletih v Planici, kjer bi po znanju lahko realno računali na medaljo na ekipni tekmi, Domen pa bi ob normalnem poteku lahko kandidiral tudi za stopničke na posamični preizkušnji.

"Rad bi bil vso sezono stalno pri vrhu. Realne cilje bomo postavili novembra. Kamil Stoch v pretkli sezoni ni bil nikoli v vrhunski formi in je bil drugi v svetovnem pokalu. Tu se vidi njegova konstantnost. Gledam v smeri, da bi bil med najboljšimi štirimi v poletih in do desetega mesta skupno v svetovnem pokalu. Stremimo k temu, da nihanj ne bi bilo," je še dejal Prevc, ki je preteklo sezono končal na 13. mestu.