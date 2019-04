Mladi Timi Zajc bo drugače zapeljal #video

Timi Zajc ve, kaj mora storiti do začetka prihodnje zime. Poudarek bo na tehniki in izboljšanju zaletne hitrosti na mizi.

Timi Zajc ve, kaj mora storiti do začetka prihodnje zime. Poudarek bo na tehniki in izboljšanju zaletne hitrosti na mizi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri le 18 letih je Timi Zajc skočil do premierne posamične zmage v svetovnem pokalu. In to na krstnem nastopu na velikanki. Letalnica v Oberstdorfu bo za vedno ostala v lepem spominu.

Sicer je prvič stopil na oder za zmagovalce na posamični tekmi teden pred tem v Saporu na Japonskem, kjer ga je premagal le Avstrijec Stefan Kraft. In na teh dveh prizoriščih se je veselil edinih posamičnih stopničk v sezoni, ki jo je sklenil kot deveti najboljši skakalec na svetu.

Po Planici še teden gledal, kaj se je na Letalnici bratov Gorišek dogajalo

Dodatno dozo energije je dobival na letalnicah, kjer je kot novinec užival. Čeprav je v Oberstdorfu zmagal, pa se mu je smejalo tudi v domači Planici. Na Letalnici bratov Gorišek je namreč postavil osebni rekord, ki zdaj znaša 240 metrov.

"Teden po Planici sem še gledal posnetke iz Planice, potem sem imel nekaj časa, da sem skoke odmislil in počival," je zdaj 19-letni Zajc povedal, kaj se je dogajalo po koncu sezone.

Pravega dopusta si ni privoščil, a se je spočil doma, kjer je bil v družbi prijateljev, prav tako pa se je usedel na motor in na njem sproščal odvečni adrenalin.

Tehnika in zaletna hitrost

Rad bi imel energijo čez celotno sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred njim so novi izzivi. Njegov cilj je narediti korak naprej proti najboljšim. Rezerve ima, kar se zaveda. In to je dobrodošlo, saj skupaj s strokovnim štabom natančno vedo, čemu bodo dajali poudarek: "Priprave smo začeli isto kot pretekla leta, torej s kondicijskimi treningi. Konkretnega načrta še nismo sestavili. Sam imam poleti namen več pozornosti posvečati tehniki in zaletni hitrosti, ki mi je pozimi povzročala preglavice. Manj bo poudarka na poletnih tekmah za grand prix. Z dobrimi nastopi bi rad začel pozimi, in ne že na grad prixu. Lani sem dal slednjemu poudarek, saj sem si moral zagotoviti mesto v ekipi, zato mi je bila vsaka tekma pomembna. Letos moramo nekoliko spremeniti vse skupaj, če želim biti sredi zime oziroma ob koncu konkurenčen."

In če gledamo zadnjo sezono, lahko res vidimo, da na osrednjih vrhuncih sezone Timi ni bil tisti pravi. Tako na novoletni turneji kakor tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu ni šlo tako, kot si je želel.

Rad bi dobro letel v Planici 2020

V Planici je poletel 240 metrov, kar je njegova najdaljša daljava. Foto: Vid Ponikvar Zato bodo letos formo tempirali drugače. Prav tako si želi biti dobro pripravljen ob koncu prihodnjega tekmovalnega obdobja, saj bo po Vikersundu, kjer bo zaključek svetovnega pokala, v domači Planici potekalo svetovno prvenstvo v poletih. In če je bil letos na Letalnici bratov Gorišek kljub utrujenosti odličen četrti in peti ter ob podatku, da je odličen letalec, lahko pozitivno zre proti velikemu cilju, ki bo v dolino pod Poncami pripeljal ogromno število slovenskih kakor tudi tujih ljubiteljev poletov.

"Če bi tako treniral kot lani in začel na grand prixu tako dobro, bi bil na novoletni turneji že utrujen ter brez idej. Zato bomo letos drugače zastavili," je ob tem še dodal najmlajši član A-reprezentance.