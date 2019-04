Pri Petru Prevcu je bila Nemčija prelomnica #video

V primerjavi z začetkom preteklega pripravljalnega obdobja Peter Prevc letos ni prestal nikakršne operacije. Lanske težave z gležnjem so se zavlekle v pozno poletje, tako da je prišel slabo pripravljen v sezono.

Težave z gležnjem so se poznale tudi med zimo, saj je imel zaradi asimetrije težave pri odskoku z mize. In temu bodo namenili veliko pozornosti. Pomembno je, da je vse manj težav in bo, vsaj upa tako, priprave lahko opravil brez vidnejših pretresov.

V Willingenu začel graditi na novo

V tej fazi priprav imajo skakalci kondicijski vložek, na skakalnico pa bodo stopili šele v drugi polovici maja. "Ti treningi so mi kar všeč. Ne razmišljam in ne štejem. Grem na polno, dokler gre, gre. Če zmanjka, se uležem. Začuda po premoru, ki smo ga imeli, nisem izgubil celotne kondicije. Izgubil sem nekaj vzdržljivosti. Dva treninga sem potreboval, da so se dihalne poti prečistile. Moč in kondicijo sicer izgubljaš od novembra do marca."

Z zaključkom sezone ni bil povsem zadovoljen, saj je v Planici v zraku izgubljal nekaj metrov. In s tem se bo prav tako ukvarjal. "Prva polovica sezone je bila katastrofalna. Šele po Willingenu, ko sem gledal drugo serijo s trenerskega stolpa, sem razmišljal in primerjal svoje skoke s konkurenco in videl, da bo treba stvari spremeniti. Takrat sem začel graditi na novo," je najstarejši od bratov Prevc poudaril, kako se mu je v Nemčiji začelo obračati v bolj pozitivno smer.

Željo in motivacijo ima. Rad bi bil čim višje.

Kot je pri njem v navadi, trdo dela na treningih. Foto: Grega Valančič/Sportida Njegov vrhunec je bilo tretje mesto v Oslu in takšnim uvrstitvam bi se rad v novi sezoni približal: "Zelo dobro bi bilo, če bi bil celotno sezono na tekmah med dvajset. To je realen cilj. Seveda so želje biti čim više. Željo imam, to je motivacija, da grem s polnim fokusom na trening, tekmo, skakalnico. Za to delam, za to živim in bom delal naprej."

Sezone mu ni bilo treba posebej analizirati, saj je že med zimo videl, katere stvari so narobe zapeljali: "Morda smo hoteli kakšen korak prehitro narediti. Čeprav je bil rezultat povprečen, smo hoteli prehitro narediti dober rezultat in se je podrlo."

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je uvedel nekaj sprememb v strokovnem štabu. Kot pomočnik bo delal Petrov prijatelj Robert Hrgota. In kako spremembe v štabu vplivajo na slovenskega šampiona? "Prezgodaj je govoriti. Zdaj so fizični treningi, kjer so pomočniki pomočniki pri izvedbi treninga. Kako se bo v prihodnosti odvijalo, bomo videli. Strokovno novih obrazov ne poznam. Z enim sva bila zelo dobra prijatelja in bo treba razmerje obrniti na trener - tekmovalec. Bo treba še malce počakati," je odgovoril Prevc.