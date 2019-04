Slovenski skakalci pohiteli, Bertoncelj uredil stvari s Petrom Prevcem

Prejšnja sezona je bila za slovenske skakalce povprečna. Izjema je bil Timi Zajc, ki je naredil preskok med najboljše in kljub mladosti pokazal konstantno raven skakanja.

Najboljši Slovenec je bil na devetem mestu, v oči pa bode ena stvar, na kateri bodo morali pri njem veliko delati. Vožnja po zaletni smučini namreč ni bila takšna, da bi lahko prišel do hitrosti, kot jo je imela večina skakalcev. Prav zaradi tega je izgubljal veliko metrov.

"Zaletni položaj moramo razčleniti. Tehniko počepa bomo morali izpiliti. Tudi na motoriki bo treba kaj dodati," pravi glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Vprašanja so še odprta

Glavni trener Gorazd Bertoncelj ima pri sestavi ekip še odprta vprašanja. Foto: Vid Ponikvar Kako je sestavil ekipo za prihodnjo sezono, še ni obelodanil, saj ima vprašanja še odprta – tako med skakalci kakor tudi v trenerskem štabu. "Zbrali smo se že, sestavljamo stvari. Kar se ekip tiče, še nimamo vsega zaključenega. Tisti, ki so doma, so začeli s pripravami (lani so začeli nekaj dni pozneje, op. a.). Drugi teden je že predstavitev," pravi Bertoncelj, ki je pri izbiri skakalcev za A-ekipo upošteval ista merila kot lani. Torej lahko pričakujemo zelo podobno ekipo tudi letos, saj so bili najboljši v svetovnem pokalu Zajc, Domen Prevc, Anže Semenič, Peter Prevc, Anže Lanišek in Jernej Damjan.

"Imam še individualne pogovore, po teh pa bo vse bolj jasno," še doda prvi mož stroke.

V svoji krstni sezoni je spoznal prepreke, ki se pojavljajo ob vodenju ekipe v svetovnem pokalu. Tudi sam je tako pridobil nove izkušnje, zaradi katerih bo nekoliko spremenil način dela: "V enih stvareh so rezerve. Določene spremembe bomo naredili, tudi v vsebini vadbe, načrtovanju. Morda smo šli v prvem delu lanskega pripravljalnega obdobja preveč na široko. Delali bomo manj stvari, a bolj intenzivno. Povečati moramo eksplozivnost, hitrost odskoka. Največ poudarka v naslednji sezoni bo na tem."

S Petrom Prevcem se je pogovoril

Pri Petru Prevcu upajo, da ne bo imel težav, kot jih je imel lani. Foto: Sportida Upa, da bo imel Peter Prevc mirnejše pripravljalno obdobje, ki ga je lani praktično v celoti izpustil. Prvi zvezdnik slovenske reprezentance je ob koncu sezone na vprašanje, ali je Bertoncelj dobil njegovo zaupanje, odgovoril: "Malo je mešano."

"Uredili smo in se pogovorili," je o tej temi dejal Bertoncelj in glede Petrovega naslednjega pripravljalnega obdobja dejal: "Lani je bila posebnost, ker ni mogel sedem mesecev trenirati. Namesto treninga je bil v procesu rehabilitacije. Ni imel tranažnega procesa, kot ga ima zdrav skakalec. Takšnega primera še nismo imeli. Dobrodošlo je, da lahko začne z normalnimi treningi, naša naloga pa je, da veliko pozornosti posvetimo simetriji. Da ne bo imel težav, tako kot jih je imel zadnjo zimo."

Imajo podporo vodstva panoge

Zato pa je jasno, da bosta še naprej dve osrednji ekipi – osrednja članska A-reprezentanca in mlada A-ekipa, ki se bosta na treningih tudi križali. "Večinoma bomo skupaj. Znotraj ekip bomo naredili individualne načrte in se pri posameznikih prilagajali. Naredili bomo tako, kot je najboljše za posameznikov razvoj," pravi Bertoncelj, ki si je po sezoni vzel le pet dni oddiha in že zavihal rokave.

Napredek slovenskih skakalcev ne pričakujejo le navijači iz naše dežele, ampak tudi njegovi šefi. Pogovarjal se je s predsednikom zbora ter odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubom Jasničem, ki je poudaril, da pričakuje preskok: "Pogovarjala sva se. Dejal je, naj delamo naprej in da imamo podporo."