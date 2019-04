Spremembe v skakalni reprezentanci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Gorazd Bertoncelj je zadovoljen, da so njegovi izbranci zdravi prišli na začetek priprav. Po sezoni je nekoliko prevetril strokovni štab in tudi nadgradil osrednjo A-reprezentanco.

Prejšnji petek so slovenski skakalci začeli priprave na novo sezono. Mesec po Planici torej. Sprva so jih po planiškem prazniku čakale še sponzorske obveznosti, nato približno 14 dni počitka. Zdaj so zagrizli v delo, njihova tradicionalna baza pa je tudi tokrat kranjski štadion.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je naredil nekaj sprememb pred novo sezono, njen vrhunec bo svetovno prvenstvo v poletih v naši Planici na Letalnici bratov Gorišek.

V A-ekipi več skakalcev

Gorazd Bertoncelj je naredil nekaj spremmeb v A ekipi kakor tudi v trenerskem štabu. Foto: Grega Valančič/Sportida Tako kot lani bo imeli dve osrednji ekipi. Najvišje v piramidi bo A-reprezentanca, sledila ji bosta mlada A-reprezentanca in B-reprezentanca.

Eden od kriterijev za uvrstitev v osrednjo A-ekipo je bila skupna uvrstitev v svetovnem pokalu do 30. mesta. Pet tekmovalcev je doseglo ta cilj – Peter Prevc, Anže Semenič, Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc. Drugi kriterij je bil posamični rezultat do 15. mesta na svetovnem prvenstvu. Tega je dosegel Jernej Damjan. Ta šesterica bo imela najboljše pogoje med slovenskimi skakalci.

Osrednji slovenski reprezentanci A-reprezentanca: Jernej Damjan, Peter Prevc, Anže Semenič, Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc Mlada A-reprezentanca: Tilen Bartol, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in Žiga Mogel

Tilen Bartol se je iz A-ekipe preselil v mlado A-ekipo, ob njem pa bodo v njej še Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in Žak Mogel. Jurij Tepeš, ki je želel boljši status, naj bi nadaljeval v B-ekipi.

Prevetril strokovni štab, iščejo izdelovalca dresov

Jani Grilc bo imel več odgovornosti. Foto: Grega Valančič/Sportida Spremembe so tudi v strokovnem štabu. Nejc Frank, ki je deloval še pod taktirko Gorana Janusa, je dobil zamenjavo v nekdanjem skakalcu Robertu Hrgoti. "Nejca Franka ni več zraven. Šlo je za nasičenost, željo po novih izzivih. Svoje delo je opravil odlično. Verjamem, da bo Hrgota dobro opravil svoje delo," je razložil Bertoncelj.

Prav tako je nov fizioterapevt. Urbana Jarca je nasledil Žiga Tavčar, ki bo sodeloval z Urbanom Komcem. V reprezentanci prav tako iščejo novega izdelovalca dresov, saj je Fred Zoz odšel na Finsko, kjer je dobil precej boljšo finančno ponudbo.

Jani Grilc, ki je opravljal vlogo pomočnika pri Janusu in je bil lani zadolžen za mlado ekipo, bo imel po novem več odgovornosti. "Cilj mlade ekipe je celosten razvoj mladih skakalcev. Tu je starostna omejitev. Fantje so rojeni od leta 1997 do 2002. Po razvoju se bomo odločili, kam bodo šli na tekme – na svetovni ali celinski pokal," pravi glavni trener.

Cilj je medalja v Planici

Bertoncelj bi rad več Timijev Zajcev, ki je bil od naših skakalcev najbolj konstanten tekmovalec. Foto: Grega Valančič/Sportida V novem pripravljalnem ciklusu bodo več pozornosti posvetili tehniki, saj bi se radi približali sodobnemu načinu skakanja: "Novosti bomo zajeli manj, vendar se bomo z njimi ukvarjali bolj intenzivno. To bo bistvena razlika. Prvih 14 dni bodo skakalci opravili vso temeljno pripravo. Po prvomajskih praznikih bo ritem skakalno-kondicijsko naravnan, v drugi polovici maja pa bodo šli na skakalnico (najprej na 80-metrsko v Planico, op. a.), saj bi radi prišli na prve tekme grand prixa bolj pripravljeni kot lani."

Bertoncelj je s skakalci prav tako opravil individualne pogovore. Z nekaterimi se je že pogovoril, z drugimi se še bo. Do konca prvomajskih praznikov naj bi bilo vse pod streho.

"Rad bi dobil dobro jedro stabilnih skakalcev. V lanski je bil le eden (Timi Zajc, op. a.). Da se eden ali dva še priključita od spodaj navzgor. Z rezultatskega vidika je cilj medalja na svetovnem prvenstvu v poletih – posamično ali ekipno."