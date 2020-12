Čustveni nastop Kranjca v spomin na očeta

Dvomov o tem, ali bo Žan Kranjec po nedavni družinski tragediji, v kateri je med delovno nesrečo umrl njegov oče, izpustil kakšno tekmo, ni več. V sredo se je 28-letni Vodičan vrnil na trening na Reiteralm in se dva dni pozneje skupaj s trenerjem Klemnom Bergantom in reprezentančnim sotekmovalcem Štefanom Hadalinom preselil v Alta Badio. Tam bo v nedeljo potekal že četrti veleslalom sezone. Tudi s Kranjcem, ki se je medtem s svojim dolgoletnim pokroviteljem Petrolom dogovoril, da lahko izjemoma nastopi brez sponzorske čelade. Namesto te si bo nadel čelado s sporočilom, da nastopa v spomin na očeta. "Dad, for you!" oziroma "Oče, zate," bo pisalo na Kranjčevem čelu, kar so odobrili tudi pri Mednarodni smučarski zvezi.

Stotič v svetovnem pokalu

Štart nedeljske prve vožnje bo ob 10.00, finalne pa tri ure in pol pozneje. Razumljivo je, da po nekajdnevnem izpadu treninga in predvsem težkem psihičnem položaju reprezentančno vodstvo Kranjca tokrat ne bo obremenjevalo z rezultatskimi pritiski. Vsekakor pa v protokolu priprav na tekmo, predvsem v želji po osredotočenosti na nastop in varnosti, ne bo odstopanj. Tako je bilo že ob sobotnem ogledu terena. Bo pa to Žanov jubilejni stoti nastop na tekmah svetovnega pokala. Za nameček prav v Alta Badii, kjer je pred sedmimi leti prvič v karieri prišel do točk, v zadnjih sezonah pa je bil dvakrat tretji ter po enkrat četrti in deveti.

Vrnitev Aljaža Dvornika

Poleg Kranjca bo na štartu nedeljske klasične preizkušnje tudi Hadalin, ki je v Söldnu in Santa Caterini ostal praznih rok. Edine točke v tej sezoni je dosegel na paralelni preizkušnji v Lechu, še večja pričakovanja pa bo imel na prihajajočem slalomskem paketu. Alta Badia bo namreč v ponedeljek gostila prvi slalom po 8. februarju, dan zatem pa bodo na nočni tekmi količki pokali še v Maddoni di Campiglio. Na obeh tekmah bo nastopil tudi Aljaž Dvornik, ki se v svetovni pokal vrača po več kot letu in devetih mesecih. 25-letni Korošec, ki trenira v samostojni ekipi, je pred dnevi zasedel 25. mesto na slalomu evropskega pokala v Val di Fassi.