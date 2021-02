Marta Bassino še pred veleslalomom do prvega zlata

Po štirih zmagah na letošnjih šestih veleslalomih svetovnega pokala je Marta Bassino v Cortino d'Ampezzo pripotovala kot nesporna prva favoritinja veleslaloma. Toda 24-letna Italijanka bo v četrtek na svoj na D že nastopila kot svetovna prvakinja. Do zlate kolajne je namreč prišla na paralelni tekmi, ki je prvič v zgodovini del svetovnih prvenstev.

Bassinova je imela sicer kar nekaj sreče. Sprva je za las ujela šestnajsterico, ki se je prebila v izločilni del tekmovanja. Nato je v osmini finala po preobratu izločila Meto Hrovat, v četrtfinalu rojakinjo Federico Brignone, v polfinalu in finalu pa je do zmag prišla po tem, ko je imela identičen čas kot tekmica, a je bila hitrejša na drugi progi. Za zmago sta ji morali tako čestitati francoska veteranka Tessa Worley (ta je nato prišla do brona) in v finalu še Avstrijka Katharina Liensberger.

Tina Robnik s petim mestom do najboljšega slovenskega rezultata na SP 2021 Foto: Guliver Image

Slovenske sanje o prvi kolajni v Cortini d'Amppezzo so se razblinile v četrtfinalu. Vanj se je po dobrem smučanju v kvalifikacijah in zmagi nad novozelandsko tekmico Piero Hudson v osmini finala prebila Tina Robnik. Za Lučanko je bila nato v boju za polfinale usodna Tessa Worley. V seštevku obeh voženj jo je prehitela za 26 stotink sekunde. Robnikova je tako tekmo končala na petem mestu in dokazala, da so zdravstvene težave pred četrtkovim veleslalomom preteklost.

V specialnem veleslalomu bo še višje merila Hrovatova, ki je bila tudi tokrat zelo dobro razpoložena. Predvsem v kvalifikacijah, v katerih je na svoji progi postavila celo najboljši čas. Proti poznejši prvakinji Marti Bassino je vodila tudi po polovici osmine finala, nato pa je v povratni vožnji storila napako na ravninskem delu in ostala praznih rok. V uradnem vrstnem redu ji je tako pripadlo končno 16. mesto, medtem ko pa sta bili Andreja Slokar in Neja Dvornik prepočasni za preboj v izločilni del.

"Vsekakor sem si želela napredovati v zaključni boj za kolajne. Na teh paralelnih tekmah se lahko vse hitro obrne in prideš na stopničke. In na svetovnem prvenstvu štejejo samo stopničke," je dejala Robnikova, Hrovatova pa je dodala: "Danes sem se počutila zelo dobro. Že v kvalifikacijah sem smučala hitro in zdelo se mi je, da lahko uspem pokazati takšne vožnje, kot jih znam, a mi ni uspelo. Trenutno sem razočarana. Vem pa, da je moje smučanje na visoki ravni, kar me pred nadaljevanjem prvenstva veseli."

SP, paralelna tekma (ž): Osmina finala:

Nina O'Brien (ZDA) : Wendy Holdener (Švi) - 0,19

Paula Moltzan (ZDA) : Stephanie Brunner (Avt) - 0,14

Estelle Alphand (Šve) : Maryna Gasienica-Daniel (Pol) - 0,09

Alex Tilley (VBr) : Katharina Liensberger (Avt) - 0,77

Piera Hudson (NZl) : Tina Robnik (Slo) - 0,62

Tessa Worley (Fra) : Coralie Frasse Sombet (Fra) - 0,56

Federica Brignone (Ita) : Andrea Filser (Nem) - 0,43

Marta Bassino (Ita) : Meta Hrovat (Slo) - 0,81)



Četrtfinale:

Wendy Holdener (Švi) - Paula Moltzan (ZDA) - 0,36

Maryna Gasienica-Daniel (Pol) - Katharina Liensberger (Avt) - 0,45

Tina Robnik (Slo) : Tessa Worley (Fra) - 0,26

Federica Brignone (Ita) : Marta Bassino (Ita) - 0,12



Polfinale:

Paula Moltzan (ZDA) - Katharina Liensberger (Avt)

Tessa Worley (Fra) - Marta Bassino (Ita)



Finale:

Katharina Liensberger (Avt) : Marta Bassino (Ita)



Tekma za 3. mesto:

Paula Moltzan (ZDA) : Tessa Worley (Fra)



Dobitnice kolajn:

1. Marta Bassino (Ita)

2. Katharina Liensberger (Avt)

3. Tessa Worley (Fra)





* Z odebeljenimi črkami je označena smučarka, ki je ddobila dvoboj.

Kvalifikacije: Rdeča proga:

1. Meta Hrovat (Slo) 32.78

2. Katharina Liensberger (Avt) +0.26

...

13. Neja Dvornik (Slo) +1.23

... Modra proga:

1. Wendy Holdener (Švi) 32.69

2. Tina Robnik (Slo) +0.26

...

14. Andreja Slokar (Slo) +1.19

...

Preberite še: