Mathieu Faivre je prekinil zlati avstrijski niz

Po treh zaporednih avstrijskih zmagah na začetku svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo je Francoz Mathieu Faivre s finalno zmago nad Hrvatom Filipom Zubčićem prišel do zlata na paralelni tekmi. Žan Kranjec in Štefan Hadalin sta se sicer prepričljivo uvrstila med šestnajsterico, a nato izpadla že v osmini finala.

Po zaslugi dvojne hitrostne krone, ki jo je osvojil Vincent Kriechmayr, in kombinacijskega zmagoslavja Marca Scwarza je bila Avstrija v moškem delu svetovnega prvenstva vse do danes neporažena. Na nenavadni tekmi, kjer so bile vidne velike razlike med kakovostjo obeh prog, predvsem pa ne moremo mimo dejstva, da del smučarske karavane nove preizkušnje ni sprejel, bi lahko niz nadaljeval Fabio Gstrein. Toda zanj se je lov na odličje končal v četrtfinalu. Tam ga je izločil Mathieu Faivre.

Francoz je že pred tem odpravil Finca Samuja Torstija, v polfinalu je strl odpor Nemca Alexandra Schmida, v velikem finalu pa mu je moral premoč priznati še Hrvat Filip Zubčić. Po eni zmagi in skupno sedmih uvrstitvah na zmagovalni oder je Faivre prišel še do svoje druge zlate kolajne na svetovnih prvenstvih. Prve se je pred štirimi leti veselil kot član švicarske ekipe.

Slovenski boj v izločilnem delu se je po kakovostnem smučanju Žana Kranjca in Štefana Hadalina v dopoldanskih kvalifikacijah končal že v osmini finala. Prvega je ugnal Američan River Radamus, drugega pa Alexander Schmid. Po izpadu sta sicer oba obžalovala zapravljeno priložnost, a sta bila po težavah s hrbtom vesela dobrega odziva in vrnitve. Za Kranjca je bila to sploh prva zaključena tekma po kar dveh mesecih. Hadalin pa je prav tako dobil povratno informacijo o pripravljenosti na slalom in veleslalom.

"S kvalifikacijami sem kar dobro opravil, na tekmi mi je malo zmanjkalo za napredovanje. Ena proga je bila veliko hitrejša kot druga in imel sem premalo prednosti za drugo vožnjo. Poskušal sem narediti maksimum. Uspelo mi je nekaj dobrih zavojev, žal pa sem izpadel že v prvem krogu," je ob odhodu v hotel dejal Kranjec.

Igro stotink je obžaloval tudi Hadalin. "Malo je zmanjkalo. Mislim, da sem kljub vsemu nekaj pokazal. Pustimo tisti odstop v prvi vožnji, v drugi se je tekma začela znova. Bil sem blizu, bila je ena manjša napaka, in na takšni paralelni tekmi je to nekaj stotink, ki ti odnesejo napredovanje," je dejal Vrhničan.

Sredo bosta oba izkoristila za trening, na ekipni tekmi bosta moško kvoto zapolnila Rok Ažnoh in Aljaž Dvornik, pri dekletih pa bosta slovenske barve branili Ana Bucik in Andreja Slokar.

SP, paralelna tekma (m) Osmina finala:

Ivan Kuznecov (Rus) : Loic Meillard (Švi) - 2,23

Timon Haugan (Nor) - Linus Strasser (Nem)

River Radamus (ZDA) : Žan Kranjec (Slo) - 0,00

Filip Zubčić (Hrv) : Stefan Luitz (Nem) - 0,20

Štefan Hadalin (Slo) : Alexander Schmid (Nem) - 0,08

Luca De Aliprandini (Ita) : Marco Odermatt (Švi) - 0,01

Mathieu Faivre (Fra) : Samu Torsti (Fin) - 0,55

Mattias Roenngren (Šve) : Fabio Gstrein (Avt)



Četrtfinale:

Loic Meillard (Švi) : Linus Strasser (Nem) - 0,24

River Radamus (ZDA : Filip Zubčić (Hrv) -0,62

Alexander Schmid (Nem) : Luca De Aliprandini (Ita) - 0,06

Mathieu Faivre (Fra) - Fabio Gstrein (Avt) - 0,02



Polfinale:

Loic Meillard (Švi) - Filip Zubčić (Hrv)

Alexander Schmid (Nem) - Mathieu Faivre (Fra)



Finale:

Filip Zubčić (Hrv) : Mathieu Faivre (Fra)



Tekma za 3. mesto:

Loic Meillard (Švi) : Alexander Schmid (Nem)



Končni vrstni red:

1. Mathieu Faivre (Fra)

2. Filip Zubčić (Hrv)

3. Loic Meillard (Švi)

4. Alexander Schmid (Nem)

5. Luca de Aliprandini (Ita)

6. Fabio Gstrein (Avt)

7. Linus Strasser (Nem)

8. River Radamus (ZDA)

9. Stefan Luitz (Nem)

10. Žan Kranjec (Slo)

11. Marco Odermatt (Švi)

12. Samu Torsti (Fin)

13. Ivan Kuznjecov (Rus)

14. Timon Haugan (Nor)

15. Štefan Hadalin (Slo)

16. Mattias Rönngren (Šve)

...

ni se uvrstil v izločilne boje: Aljaž Dvornik (Slo)



* Z odebeljenimi črkami je označen smučar, ki je napredoval