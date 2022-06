Zgolj eno leto je v vlogi vodilnega kontrolorja opreme smučarskih skakalcev zdržal Finec Mika Jukkara. Severnjak je funkcijo prevzel pred olimpijsko sezono, potem ko je nasledil legendarnega Seppa Gratzerja, ki je skokom v slovo pomahal po treh desetletjih službovanja.

Glavni kontrolor bo po novem Avstrijec Christian Kathol. Foto: Guliverimage "Za menoj je sezona, polna čustev in izzivov. Teh je bilo zaradi olimpijske zime veliko. V čast mi je bilo biti del skakalne družine in ekipe za razvoj opreme. V sodelovanju s kolegi, FIS-odbori in reprezentancami smo naredili veliko sprememb v opremi in merilnih predpisih. To je bil velik korak naprej, zahvaljujoč kateremu verjamem, da bo naš šport postal še močnejši, preglednejši in vrednejši. Privilegij je bil delati z vsemi temi strokovnjaki, zdaj pa je čas, da se zaradi osebnih razlogov spopadem z drugačnimi izzivi. Smučarski skoki bodo vedno del mojega življenja," je za Mednarodno smučarsko zvezo dejal Jukkara, ki se je za slovo odločil sam.

Jukkara je bil v zadnjem letu pogosto v središču pozornosti. Odločitve njegove ekipe so v slabo voljo spravljale več reprezentanc, tudi slovensko, pa poljsko, nemško ... Pri nekaterih Slovencih so bile kamen spotike vezi, ki so jih tudi prepovedali, pri Poljakih skakalni čevlji, pri Nemcih dresi ...

Predvsem se je kritik naposlušal v času olimpijskih iger v Pekingu, ko se je mešana ekipna tekma sprevrgla v pravo farso in so bile zaradi neustreznih dresov diskvalificirane številne reprezentance. Čeprav so se diskvalifikacije takrat dogajale pri ženskem delu ekip, je njegov predhodnik s prstom kazal prav na Finca, saj naj bi želel na tekmi mešanih ekip vpeljati podoben način merjenja, kot je pri moških, česar dekleta v tej sezoni niso bila vajena. "Občutek imam, da želi vse spremeniti čez noč. To, kar se je zgodilo v Pekingu, je bila katastrofa. Videti je, da želi zapeljati nadzor opreme na drugačen način. Zame ni pravi mož za to delo v tem trenutku," je bil takrat kritičen Gratzer.

Številne kritike so proti Jukkari letele med olimpijskimi igrami, predvsem med mešano ekipno tekmo, na kateri so diskvalificirali več reprezentanc. Takrat so se pojavile govorice, da je bil Finec prisoten pri merjenju opreme skakalk, čeprav bi bila tam lahko prisotna le kontrolorka. Foto: Anže Malovrh/STA

Po Gratzerju znova Avstrijec

Finec se je v tem letu z direktorjem skakalnih tekmovanj pri FIS Sandrom Pertilejem zavzel za številne novosti, med katerimi je tudi nov način merjenja dresov, ki jih bodo merili z laserji.

Jukkaro bo nasledil Gratzerjev rojak Christian Kathol. 57-letni Avstrijec je lansko zimo večkrat deloval kot drugi kontrolor v svetovnem pokalu in bil tudi koordinator tekmovanja FIS-pokala.

"V čast mi je, da imam možnost delati kot kontrolor opreme v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Po olimpijski sezoni smo uvedli veliko sprememb. Moje veliko spoštovanje gre Miki Jukkari, ki je bil v tem času v glavni vlogi. S spremembo kroja obleke in omejitvami pri skakalnih čevljih in smučeh smo naredili velik korak naprej," pravi Kathol, ki ga prvi preizkus v tej vlogi čaka 23. julija, ko bo Wisla gostila prvi poletni grand prix.